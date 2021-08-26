В следующем году минимальная зарплата в Эстонии может превысить 600 евро
В 2022 году минимальная заработная плата в Эстонии может увеличиться с нынешних 584 евро до более 600 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
В 2022 году минимальная заработная плата в Эстонии может увеличиться с нынешних 584 евро до более 600 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Об этом в четверг сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что соответствующие переговоры сейчас проводят профсоюзы и работодатели.
"Соглашение может быть достигнуто только после назначенного на 15 сентября совета Центрального союза работодателей, но новая минимальная заработная плата определенно будет начинаться с цифры 6", - заявил председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
"Переговоры еще только начинаются, и новости ожидаются через месяц", - сказал глава зонтичной организации работодателей Арто Аас.
При этом он подтвердил, что размер "минималки" может превысить 600 евро в месяц, добавив, что, по его мнению, минимальная заработная плата не может повышаться слишком резко.