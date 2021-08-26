Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа Лембита

Лембит ушел из дома ночью 25 августа, близкие сообщили о его исчезновении вчера вечером.

Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей. Лембит тихий, по состоянии здоровья он может намеренно сторониться других людей. На данный момент полицейские пообщались с его близкими, проверили окрестности дома и места, где ему нравиться гулять. Поиски продолжаются.

Его рост 173 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. На нем может быть короткая теплая куртка, темная кофта и черные брюки.