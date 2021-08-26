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Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа Лембита

Лембит. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в поселке Юри волости Раэ 76-летнегo Лембита, который ушел из дома в неизвестном направлении ночью 25 августа.

Лембит ушел из дома ночью 25 августа, близкие сообщили о его исчезновении вчера вечером. 

Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей. Лембит тихий, по состоянии здоровья он может намеренно сторониться других людей. На данный момент полицейские пообщались с его близкими, проверили окрестности дома и места, где ему нравиться гулять. Поиски продолжаются.

Его рост 173 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. На нем может быть короткая теплая куртка, темная кофта и черные брюки.

Просим всех, кто видел мужчину либо знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.

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