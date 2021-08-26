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  • Пропавший в Харьюмаа Лембит обнаружен мертвым

Пропавший в Харьюмаа Лембит обнаружен мертвым

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В четверг на этой неделе полиция просила помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 76-летнегo Лембита, который ушел из дома в неизвестном направлении ночью 25 августа. 

Сегодня днем ​​родственники пропавшего объявили, что во время поисков в селе Юри волости Раэ они обнаружили тело Лембита на мелководье в придорожной канаве. Для определения причины смерти тело было отправлено на экспертизу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Лембит ушел из дома ночью 25 августа, близкие сообщили о его исчезновении вчера вечером.  Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей. 

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