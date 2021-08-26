Пропавший в Харьюмаа Лембит обнаружен мертвым
В четверг на этой неделе полиция просила помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 76-летнегo Лембита, который ушел из дома в неизвестном направлении ночью 25 августа.
В четверг на этой неделе полиция просила помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 76-летнегo Лембита, который ушел из дома в неизвестном направлении ночью 25 августа.
Сегодня днем родственники пропавшего объявили, что во время поисков в селе Юри волости Раэ они обнаружили тело Лембита на мелководье в придорожной канаве. Для определения причины смерти тело было отправлено на экспертизу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Лембит ушел из дома ночью 25 августа, близкие сообщили о его исчезновении вчера вечером. Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей.