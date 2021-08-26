Блог ⟩ Теракт возле аэропорта Кабула: по меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в микроблоге Twitter высказал предположение, что у кабульского аэропорта может прогреметь еще один взрыв. "Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у входов в аэропорт, срочно уходите и укрывайтесь. Возможен второй взрыв", - написал дипломат.

À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible. — David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021

Посольство США в Кабуле распространило сообщение о том, что у аэропорта, помимо взрыва, произошла стрельба, и призвало всех американских граждан немедленно покинуть близлежащую территорию.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что эвакуация афганцев и граждан других стран, обладающих таким правом, из Афганистана будет завершена, как и планировалось, 31 августа. По словам Байдена, каждый час, который американские военные проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, - это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", - заявил глава Белого дома.