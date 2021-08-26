Вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв, "Талибан" сообщает о погибших
Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби, пишет Deutsche Welle.
Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби, пишет Deutsche Welle.
We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021
Он добавил, что пока не может предоставить журналистам данных о возможных убитых и раненых. Между тем агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в США передает о нескольких погибших. В свою очередь представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, утверждают, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.
Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в микроблоге Twitter высказал предположение, что у кабульского аэропорта может прогреметь еще один взрыв. "Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у входов в аэропорт, срочно уходите и укрывайтесь. Возможен второй взрыв", - написал дипломат.
À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible.— David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021
Посольство США в Кабуле распространило сообщение о том, что у аэропорта, помимо взрыва, произошла стрельба, и призвало всех американских граждан немедленно покинуть близлежащую территорию.
Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что эвакуация афганцев и граждан других стран, обладающих таким правом, из Афганистана будет завершена, как и планировалось, 31 августа. По словам Байдена, каждый час, который американские военные проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, - это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", - заявил глава Белого дома.
На протяжении последних двух недель США и многие другие страны мира, в том числе Германия, активно вели эвакуацию своих граждан и мирного населения из Афганистана. Из-за огромного числа желающих покинуть страну у аэропорта Кабула и на взлетной полосе происходили давки, в которых погибло несколько десятков человек.