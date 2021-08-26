Служебный пес Джек нашел пожилого грибника

В среду примерно в 11.30 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Алутагузе в лесу заблудился пожилой мужчина. В 7 часов утра он месте с женой и дочерью пошел за грибами, по позже близкие потеряли его из вида. Спустя несколько часов он позвонил им и сообщил, что не может сам выйти из леса, после чего близкие позвонили в Центр тревоги на номер 112.

"Получив сообщение о заблудившемся пожилом мужчине, у которого могут быть проблемы со здоровьем, сразу же были начаты поиски. Кинологический патруль определил место поиска, была привлечены и операторы дрона из кордона Васкнарва, – рассказал руководитель кинологической группы Идаской префектуры Тыну Кохвер. – Первыми в лес на поиски отправились кинолог Тармо Нукка и его собака Джек. Собака быстро взяла след, провела кинолога по лесу четыре километра и вывела к заблудившемуся мужчине. В медицинской помощи тот не нуждался и его передали близким".

Бельгийская овчарка Джек – одна из самых молодых собак кинологической группы оперативного центра Идаской префектуры. Сейчас ему чуть больше года и в Эстонию к Тармо Нукка он прибыл из Бельгии в прошлом июле. "Джеку еще надо многому научиться, но начало работе положено и первый человек спасен", – хвалит четвероного коллегу Тыну Кохвер.