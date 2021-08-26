Международный день бокса в Эстонии отметят в четырех городах
Завтра, 27 августа, во всем мире отмечают Всемирный день бокса. По случаю праздника, в Таллинне, Маарду, Нарве и Валга пройдут открытые уличные тренировки для всех желающих.
Завтра, 27 августа, во всем мире отмечают Всемирный день бокса. По случаю праздника, в Таллинне, Маарду, Нарве и Валга пройдут открытые уличные тренировки для всех желающих.
«С каждым годом бокс становится всё более популярным видом спорта, в том числе среди девушек. Эстонские боксеры активно участвуют в международных соревнованиях и чемпионатах, где показывают свои лучшие качества. За последние два года медали на чемпионате Европы по боксу завоевали аж две эстонские девушки! В прошлом году наши спортсмены привезли домой три медали с чемпионатов Европы. Мы подумали, что всемирный день бокса - это отличная возможность еще лучше познакомить общественность с нашим видом спорта, где у каждого желающего будет возможность не просто увидеть, но и самому принять участие в тренировке по боксу» - подчеркнула генеральный секретарь Союза бокса Эстонии Елена Калбина.
В Таллинне открытая уличная тренировка пройдет на Велодроме Пирита в 20:00. В Маарду в 18:00 тренировка пройдёт на площадке возле Маардуского пруда, а в Нарве в 17:00 на стадионе Кренгольм. В Валга поучаствовать в открытой тренировке по боксу можно будет в 18:00 на валгаском стадионе. На уличных тренировках COVID-справки не проверяются.
В случае плохих погодных условий Союз бокса Эстонии на странице в Facebook опубликует дополнительную информацию о проведении тренировок.