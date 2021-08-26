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В Аргентине выпустили препринт исследования, из которого следует, что в течение полугода после прививки у тех, кто ранее не болел ковидом, созревают антитела - и спустя 120 дней их нейтрализующая способность выше, чем на 42-й день после прививки. У тех, кто привился после болезни, такого не происходит.

Аргентинские ученые решили проверить, верен ли для ранее не болевших вакцинированных тезис о том, что титры антител к SARS-CoV-2 со временем уменьшаются, однако эффективность нейтрализации растет. Такой вывод содержало недавнее исследование, проведенное в Италии в отношении выздоравливающих пациентов с коронавирусом.

Чтобы исключить влияние предшествующего заболевания, испытуемых в Аргентине разделили на две группы - тех, кто ранее перенес SARS-CoV-2, и тех, кто не болел.

Ученые изучили 1800 образцов сыворотки крови привитых, а также провели динамический анализ показателей 118 вакцинированных добровольцев. Результат показал, что хотя уровни антител IgG к вирусу со временем падают, но эффективность нейтрализации вируса у привитых и неболевших растет. Это позволяет предположить, что после вакцинации несколько месяцев происходит созревание антител. Исследование пока что опубликовано в виде препринта, то есть, оно не получило оценок рецензентов.

Созревание антител

Нейтрализующая способность антител росла в отношении различных вариантов коронавируса ("альфа", "бета", "гамма", "дельта" и "лямбда"), выяснили аргентинские исследователи. В отношении вариантов "бета" и "гамма" наблюдалось частичное ускользание от иммунного ответа. В России эти варианты сейчас вытеснены "дельтой". Вариант "лямбда" был обнаружен в Перу в конце лета прошлого года. ВОЗ пока изучает, насколько он заразен. Этот штамм пока не получил широкого распространения по миру.

Исследователи взяли образцы сыворотки на 42-й день после вакцинации "Спутником" и выяснили, что они хуже нейтрализовали штаммы "бета" и "гамма", чем исходный уханьский вариант. Однако спустя 120 дней после вакцинации ситуация менялась: нейтрализующая активность против "альфы", "беты", "гаммы" и "дельты" была выше по сравнению с уханьским вариантом. В отношении "лямбды" она была немного ниже.

"Интересно, что эффективность нейтрализации увеличивалась со временем (с 42 до 120-го дня после вакцинации) для бета-, гамма- и дельта-вариантов, что позволяет предположить, что созревание антительного ответа у вакцинированных "Спутником" связано с увеличением разнообразия антител против SARS- CoV-2", - говорится в исследовании. Именно разнообразие антител отвечает за защиту - поэтому нередко специалисты говорят о прямой корреляции между количеством и качеством антител. Выводы аргентинских ученых говорят о том, что возможно, это не всегда так.

В отношении ранее болевших и затем привитых значительного увеличения нейтрализующей активности со временем замечено не было, а самые высокие титры антител были после первой прививки.

Это не значит, что рекомендацию российского минздрава о ревакцинации раз в полгода нужно менять, говорит Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures. "Надо внимательнее разбираться с этим исследованием: например, [выяснять] как мерили антитела, у кого брали сыворотку, что именно измеряли и как, насколько тщательным был контроль", - говорит эксперт.

"Вывод аргентинских ученых об увеличении разнообразия и качества антител - вполне логичный, и он не противоречит тому, что нужно ревакцинироваться, потому что количество антител все равно падает", - поясняет он. Он также считает, что количество антител коррелирует с их разнообразием, а значит, и более высокими защитными свойствами, в том числе от новых вариантов.

При этом Ясный признает, что шестимесячный период был взят как российскими, так и зарубежными ведомствами, "с потолка", так как "невозможно точно узнать, лучше прививаться через полгода или восемь месяцев". Исследования, которые бы прояснили это, не проводились.

Примерно через полгода у большинства людей снижаются титры антител. Это не значит, что они не защищены, напоминает Ясный. Не заболеть может человек без антител, попасть в больницу - человек с высокими титрами. Но пока считается, что люди с более низкими титрами защищены хуже - такой вывод был сделан в одном из исследований мРНК-вакцины Pfizer, говорит Ясный.

Би-би-си направила в минздрав России вопрос о том, планирует ли ведомство пересматривать свои рекомендации в связи с данными аргентинских ученых, и ожидает ответа.

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Появление новых штаммов вируса, которые отличаются большей заразностью, способностью уходить от иммунного ответа и большей способностью реплицироваться, усложнили борьбу с пандемией. Ученые центра им. Гамалеи уже заявили, что модифицировали "Спутник" под дельта-штамм, однако нет никаких гарантий, что новые вакцины не перестанут быть актуальными еще на стадии регистрации.

Исследование гуморального (антительного) ответа в долгосрочной перспективе позволит понять, нужно ли адаптировать вакцины к новым вариантам и как быстро нужно это делать. Для необоходим постоянный мониторинг новых мутаций.

По мнению некоторых специалистов, лишь вакцинация 80-90% населения Земли поможет остановить мутации коронавируса. То обстоятельство, что часть людей обладают иммунитетом, а часть - нет, позволяет вирусу эффективно мутировать, находя новые пути обхода антител.