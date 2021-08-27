Создатель спрея от коронавируса: нам необходимо разрешение на тестирование на людях

- Используете ли вы сами свое детище, и если да, то насколько хорошо, на ваш собственный взгляд, оно работает?

- Я должен сказать, что мой личный опыт использования BioBlock - сугубо положительный. Я использую его регулярно с мая, и пока у меня не было никаких проблем - я не болел вирусом SARS CoV-2, и мои верхние дыхательные пути открыты.

Я страдаю астмой в течение многих лет и иногда испытываю аллергические реакции. Спрей для носа увлажняет слизистую носоглотки, благодаря чему самочувствие становится лучше и аллергических реакций меньше. Поскольку помимо антител к SARS CoV-2 в нем есть и другие вырабатываемые беременными коровами антитела к аллергенам и патогенам, они могут контролировать микрофлору носоглотки и нейтрализовать аллергены, тем самым предотвращая их взаимодействие с рецепторами человека.

Мой опыт использования BioBlock положителен как субъективно - в отношении дыхательных путей, так и объективно: ведь я до сих пор не был инфицирован вирусом. Как человек с рациональным мышлением и понимающий, что происходит или может произойти в моем организме с попаданием инфекции, я твердо верю, что нейтрализующие антитела против SARS-COV-2, вводимые с помощью спрея для носа, помогут мне бороться с инфекцией, вызванной этим вирусом.

Март Устав. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Эксперименты в нашей лаборатории ясно показывают, что антитела BioBlock нейтрализуют вирус, и он больше не заражает клетки. Я ожидаю, что тот же процесс произойдет и в моей носоглотке - если SARS CoV-2 попадет в него, он будет инактивирован не только антителами, произведенными вакциной, но и антителами от BioBlock. Клинические испытания покажут, оправданы ли наши рациональные рассуждения и надежды. Нам только что дали зеленый свет на включение вакцинированных людей в исследование, и сейчас мы приглашаем всех инфицированных добровольцев принять участие в этом исследовании.

- Есть ли категории людей, которым вы бы не советовали принимать BioBlock?

- BioBlock создан на основе выделенных из молозива гипериммунизированных коров фракций, примерно половина которых состоит из коровьих антител IgG1, IgG2, IgM и sIgA. Другие белки коровьего молока также содержат другие биоактивные белки, такие как лактоферрин, казеин, альфа-лактальбумин и бета-лактоглобулин, которые являются аллергенами для людей, у которых развилась аллергия на молочные белки. Таких людей в нашей популяции может быть от 0,6 до 2%. Им я бы не рекомендовал использовать BioBlock. В то же время, BioBlock не содержит лактозы, поэтому его может использовать любой человек с непереносимостью лактозы.

- Вы ранее подчеркивали, что это не лекарство - поясните, пожалуйста, что именно не позволяет BioBlock считаться лекарством? Можно ли на его основе создать лекарство или вакцину?