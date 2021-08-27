Создатель спрея от коронавируса: нам необходимо разрешение на тестирование на людях
Вот уже несколько месяцев как в аптеках Эстонии доступен спрей для носа BioBlock - эстонский продукт, о котором успели написать, кажется, все мировые СМИ. Уникальная инновационная разработка призвана защитить от всех видов штаммов. Между тем, BioBlock формально не является лекарством, о чем предупреждает надпись на этикетке. Как же измеряется польза от него? Объясняет научный директор компании-разработчика Icosagen Март Устав.