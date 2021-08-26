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Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены. Среди погибших - несколько американских морпехов. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что в результате взрыва есть жертвы и среди гражданских лиц, и среди американских военных. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского офицера передает, что в результате взрыва ранены пять солдат США, один из них - тяжело.

Американская газета Wall Street Journal сообщает, что погибли четверо морских пехотинцев США, трое военнослужащих ранены. По другим сообщениям, погибли 10 американских морпехов.

Первый взрыв произошел в толпе беженцев у одного из въездов в аэропорт, второй - рядом с первым, возле отеля "Барон", откуда американские военные перевозят людей в аэропорт.

Как сообщают мировые агентства со ссылкой на американских военных и местные источники, подрыв первой бомбы совершил смертник в толпе-очереди, ставшей у ворот аэропорта в большой канаве или арыке.

После взрыва, по словам очевидцев, сообщник смертника открыл стрельбу по людям.

"Талибан" (движение запрещено в России) вскоре после первого взрыва объявил о 13 жертвах, но корреспондент Афганской службы Би-би-си передает, что их может быть гораздо больше: на видео и фото в соцсетях, по его словам - груда тел.

Эвакуация раненого взрывом у кабульского аэропорта. ФОТО: AFP

Агентство TOLO News сообщает ссылкой на представителя "Талибана" Захибуллу Муджахида, что при первом взрыве ранены по меньшей мере 52 человека. Кабульская больница, куда доставляют раненых, сообщает, что туда привезли 60 человек.

Второй взрыв произошел возле отеля "Барон" возле аэропорта, который американские военные в течение этой недели использовали как перевалочный и накопительный пункт в ходе эвакуации.

Ответственность за эти акции взяли на себя боевики одного из крыльев группировки "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в России).

Западные страны, занимающиеся эвакуацией своих граждан и работавших с ними афганцев через кабульский аэропорт, весь день в четверг предупреждали о серьезнейшей угрозе теракта и настоятельно рекомендовали людям не приезжать к аэропорту.