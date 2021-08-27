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В Эстонии средняя зарплата выросла до 1538 евро

Кошелек. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем в этот же период прошлого года.

Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности – в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, последний раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года. «Во втором квартале текущего года самая высокая брутто-зарплата по-прежнему оставалась в Харьюском и Тартуском уездах, а самой низкой – в Хийуском и Валгаском уездах, где она была более чем на 350 евро меньше средней по Эстонии. За год более всего выросли зарплаты в Хийуском и Ляэнеском уездах, а самый небольшой ее рост наблюдался в Выруском и Пыльваском уездах», – отметил Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2021

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, евро

Динамика в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %

2017

I

1153

5,7

 

II

1242

6,8

 

III

1201

7,4

 

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

 

II

1321

6,4

 

III

1291

7,5

 

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

 

II

1419

7,4

 

III

1397

8,2

 

IV

1472

6,3

2020

I

1404

4,8

 

II

1433

1

 

III

1441

3,2

 

IV

1515

2,9

2021

I

1473

4,9

 

II

1538

7,3

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (884 евро), в сфере операций с недвижимостью (1124 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1208 евро).

В сравнении со вторым кварталом 2020 года средняя месячная брутто-зарплата более всего повысилась в горнодобывающей промышленности (на 17,7%) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,2%), а самый низкий ее рост наблюдался в энергетике (на 0,3%) и финансовой и страховой деятельности (на 1,8%).

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