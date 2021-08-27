В Эстонии средняя зарплата выросла до 1538 евро
По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем в этот же период прошлого года.
По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем в этот же период прошлого года.
Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности – в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.
По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, последний раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года. «Во втором квартале текущего года самая высокая брутто-зарплата по-прежнему оставалась в Харьюском и Тартуском уездах, а самой низкой – в Хийуском и Валгаском уездах, где она была более чем на 350 евро меньше средней по Эстонии. За год более всего выросли зарплаты в Хийуском и Ляэнеском уездах, а самый небольшой ее рост наблюдался в Выруском и Пыльваском уездах», – отметил Таркиайнен.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2021
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Динамика в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4
III
1397
8,2
IV
1472
6,3
2020
I
1404
4,8
II
1433
1
III
1441
3,2
IV
1515
2,9
2021
I
1473
4,9
II
1538
7,3
Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (884 евро), в сфере операций с недвижимостью (1124 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1208 евро).
В сравнении со вторым кварталом 2020 года средняя месячная брутто-зарплата более всего повысилась в горнодобывающей промышленности (на 17,7%) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,2%), а самый низкий ее рост наблюдался в энергетике (на 0,3%) и финансовой и страховой деятельности (на 1,8%).