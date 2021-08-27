Таллинн с сентября ограничит продажу алкоголя в ночное время

В будние дни продажа алкоголя будет запрещена в столице с двух часов ночи и до 6 часов утра, а на выходных 3 до 7 часов утра по выходным.

"Таллинн принял это решение после трехлетнего анализа ситуации при участии жителей города и предпринимателей. Проблема возникла в Старом городе, где качество жизни заметно ухудшилось из-за громких вечеринок", - отметил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.

Одной из основных причин введения ограничения является работа ночных клубов и баров в непосредственной близости от жилых домов.