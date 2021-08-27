Таллинн с сентября ограничит продажу алкоголя в ночное время
Начиная с сентября власти Таллинна намерены ограничить продажу алкоголя в ночное время, пишет Postimees.
Начиная с сентября власти Таллинна намерены ограничить продажу алкоголя в ночное время, пишет Postimees.
В будние дни продажа алкоголя будет запрещена в столице с двух часов ночи и до 6 часов утра, а на выходных 3 до 7 часов утра по выходным.
"Таллинн принял это решение после трехлетнего анализа ситуации при участии жителей города и предпринимателей. Проблема возникла в Старом городе, где качество жизни заметно ухудшилось из-за громких вечеринок", - отметил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.
Одной из основных причин введения ограничения является работа ночных клубов и баров в непосредственной близости от жилых домов.
По мнению вице-председателя Таллиннского городского собрания Кристена Михала, подобные ограничения не будут работать. "Некоторые люди не соблюдают эти правила уже в 11, 10 или даже в 9 часов. Они шумят, мусорят и нарушают ночной покой. Ограничения по времени эту проблему не решат", - считает он.