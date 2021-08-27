Контавейт вышла в полуфинал турнира WTA в Кливленде
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Кливленде (США), обыграв теннисистку из Чехии Катерину Синякову 6:3, 5:7, 6:2, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Кливленде (США), обыграв теннисистку из Чехии Катерину Синякову 6:3, 5:7, 6:2, пишет Rus.ERR.
Занимающая 30-ю позицию в мировом теннисном рейтинге Анетт Контавейт победила олимпийскую чемпионку Токио чешку Катерину Синякову (WTA 53).
Матч продолжался 2 часа и 39 минут.
В полуфинале турнира в Кливленде Контавейт встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 43), которая в четвертьфинале обыграла китаянку Чжан Шуай (WTA 49).