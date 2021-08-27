Пт, 27.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • На природу! В пригороде Таллинна продается хороший деревянный дом

Фото ⟩ На природу! В пригороде Таллинна продается хороший деревянный дом

ФОТО: KV.EE

Прекрасный дом, расположенный всего в пятнадцати минутах езды от Таллинна, мечтает поделиться теплом своего очага с новой семьей, пишет Kodustiil

Двухэтажный фрезерованный бревенчатый дом снаружи обшит доской. На первом этаже дома расположены гостиная, кухня открытой планировки, спальня, санузел, баня, туалет и прихожая. На втором этаже находятся две спальни. Кроме того, в доме есть подвал.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке интерьера дома, построенного в 1998 году, использована глиняная штукатурка и другие натуральные материалы. Дом расположен очень уединенно, поблизости на большом расстоянии находятся всего семь домовладений.

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 2384 м2 растут несколько сосен, а также различные фруктовые деревья, в первую очередь, яблони и груши. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back