Фото ⟩ На природу! В пригороде Таллинна продается хороший деревянный дом

Двухэтажный фрезерованный бревенчатый дом снаружи обшит доской. На первом этаже дома расположены гостиная, кухня открытой планировки, спальня, санузел, баня, туалет и прихожая. На втором этаже находятся две спальни. Кроме того, в доме есть подвал.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке интерьера дома, построенного в 1998 году, использована глиняная штукатурка и другие натуральные материалы. Дом расположен очень уединенно, поблизости на большом расстоянии находятся всего семь домовладений.

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 2384 м2 растут несколько сосен, а также различные фруктовые деревья, в первую очередь, яблони и груши.

ФОТО: KV.EE