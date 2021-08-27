Фото ⟩ На природу! В пригороде Таллинна продается хороший деревянный дом
Прекрасный дом, расположенный всего в пятнадцати минутах езды от Таллинна, мечтает поделиться теплом своего очага с новой семьей, пишет Kodustiil.
Прекрасный дом, расположенный всего в пятнадцати минутах езды от Таллинна, мечтает поделиться теплом своего очага с новой семьей, пишет Kodustiil.
Двухэтажный фрезерованный бревенчатый дом снаружи обшит доской. На первом этаже дома расположены гостиная, кухня открытой планировки, спальня, санузел, баня, туалет и прихожая. На втором этаже находятся две спальни. Кроме того, в доме есть подвал.
Во внутренней отделке интерьера дома, построенного в 1998 году, использована глиняная штукатурка и другие натуральные материалы. Дом расположен очень уединенно, поблизости на большом расстоянии находятся всего семь домовладений.
На земельном участке площадью 2384 м2 растут несколько сосен, а также различные фруктовые деревья, в первую очередь, яблони и груши.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.