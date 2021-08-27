На выходных можно вакцинироваться в торговых центрах по всей Эстонии
На выходных, 28-29 августа, медицинские учреждения и торговые центры предоставят быструю и удобную возможность защитить себя прививкой от COVID-19.
На выходных, 28-29 августа, медицинские учреждения и торговые центры предоставят быструю и удобную возможность защитить себя прививкой от COVID-19.
По словам руководителя рабочей группы по вакцинации населения от COVID-19 Марека Сеэра, цель объединенной акции по вакцинации – напомнить населению о том, что частью подготовки к осеннему сезону является защита своего здоровья и здоровья окружающих.
«Если вы в последний момент приобретаете товары для школы, теплую куртку и резиновые сапоги, зайти в мобильный пункт вакцинации в том же самом торговом центре или рядом с ним и сделать защитный укол – это удобно, - сказал Сеэр. - Если вторая доза осталась по какой-то причине не введенной, то и ее можно быстро получить. Вакцинация – наиболее эффективный способ защитить свое здоровье и здоровье близких, а также совершить свой небольшой, но важный вклад в то, чтобы дети могли посещать школу, чтобы бабушки и дедушки могли встречаться с родными и чтобы рабочие места сохранялись».
В ходе акции вакцинация будет доступна в самом большом городе всех уездов страны по крайней мере в одном торговом центре или неподалеку от него. Будут задействованы вакцины Pfizer и Moderna, применяемые начиная с 12-летнего возраста. Вакцинация бесплатна, предварительной регистрации не требуется. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.
· Tаллинн: 28.08 в 9-21 в торговом центре Järve и 29.08 в 16-18 на парковке центра Ülemiste.
· Хийумаа: 28-29.08 в 12-16 в представительстве Salva Kindlustus в магазине Selver
· Нарва: 28-29.08 в 14-17 в центре Fama
· Йыхви: 28-29.08 в 10-13 в центре Jewe
· Пыльтсамаа: 28.08 в 11-16 перед домом Карла Шмидта (ул. Кеск, 4)
· Йыгева: 29.08 в 11-16 на парковке центра Pae
· Пайде: 28-29.08 в 10-18 в Maksimarket, 28.08 в 10-18 в Пайдеском Доме музыки и театра, на парковке между магазинами Selver и Rimi
· Хаапсалу: 28-29.08 в 12-16 в аптеке в Хаапсалуском универмаге и 28.08 в 12-16 в аптеке Benu в торговом центре Раннароотси в Ууэмыйза
· Пярну: 28.08 в 11-19 и 29.08 в 11-16 в ТЦ Kaubamajakas
· Рапла: 28-29.08 в 12-16 в Рапласком культурном центре
· Курессааре: 28-29.08 в 11-15 в аптеке Apotheka в ТЦ Auriga
· Тарту: 28-29.08 в 12-18 перед Тартуским домом торговли и на парковке возле 3-го входа в ТЦ Lõunakeskus, 28.08 в 10-16 возле K-Rauta и 29.08 в 10-16 возле Prisma на ул. Сыбра. Также в аптеках: 28.08 в 12-18 и 29.08 в 12-16 в аптеке Apotheka Тартуского дома торговли, 28.08 в 12-16 в аптеке Apotheka ТЦ Tartu Lõunakeskus, 28.08-29.08 в 12-16 в аптеке Apotheka ТЦ Eeden и 28.08-29.08 в 12-16 в аптеке Benu ТЦ Sõbrakeskus.
· Валга: 28-29.08 kell 12-16 Valga Maxima parklas.
· Выру: 28.08 в 10-19 и 29.08 в 11-17 возле Maksimarket в Выру, 28-29.08 в 12-15 в аптеке Südameapteek ТЦ Kagukeskus.
· Вильянди: 28-29.08 в 9-17 около центра Uku
· Раквере: 28.08 в 12-15 и 29.08 в 10-13 в Südameapteek в ТЦ Maxima
Информация о других возможностях вакцинации находится на странице www.vaktsineeri.ee и по государственному инфотелефону 1247. Также сохраняется возможность забронировать время на вакцинацию в дигирегистратуре www.digilugu.ee.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 по крайней мере одну дозу вакцины получили 63,5 процента взрослого населения. Среди людей старше 60 лет по меньшей мере первую дозу вакцины получили 70,7 процента. Полный курс вакцинации прошли 619 885 человек, по крайней мере один защитный укол получили 717 212 человека.