На выходных можно вакцинироваться в торговых центрах по всей Эстонии

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации населения от COVID-19 Марека Сеэра, цель объединенной акции по вакцинации – напомнить населению о том, что частью подготовки к осеннему сезону является защита своего здоровья и здоровья окружающих.

«Если вы в последний момент приобретаете товары для школы, теплую куртку и резиновые сапоги, зайти в мобильный пункт вакцинации в том же самом торговом центре или рядом с ним и сделать защитный укол – это удобно, - сказал Сеэр. - Если вторая доза осталась по какой-то причине не введенной, то и ее можно быстро получить. Вакцинация – наиболее эффективный способ защитить свое здоровье и здоровье близких, а также совершить свой небольшой, но важный вклад в то, чтобы дети могли посещать школу, чтобы бабушки и дедушки могли встречаться с родными и чтобы рабочие места сохранялись».

В ходе акции вакцинация будет доступна в самом большом городе всех уездов страны по крайней мере в одном торговом центре или неподалеку от него. Будут задействованы вакцины Pfizer и Moderna, применяемые начиная с 12-летнего возраста. Вакцинация бесплатна, предварительной регистрации не требуется. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.

Возможности для вакцинации в торговых центрах в выходные дни:

· Tаллинн: 28.08 в 9-21 в торговом центре Järve и 29.08 в 16-18 на парковке центра Ülemiste.

· Хийумаа: 28-29.08 в 12-16 в представительстве Salva Kindlustus в магазине Selver

· Нарва: 28-29.08 в 14-17 в центре Fama

· Йыхви: 28-29.08 в 10-13 в центре Jewe

· Пыльтсамаа: 28.08 в 11-16 перед домом Карла Шмидта (ул. Кеск, 4)

· Йыгева: 29.08 в 11-16 на парковке центра Pae

· Пайде: 28-29.08 в 10-18 в Maksimarket, 28.08 в 10-18 в Пайдеском Доме музыки и театра, на парковке между магазинами Selver и Rimi

· Хаапсалу: 28-29.08 в 12-16 в аптеке в Хаапсалуском универмаге и 28.08 в 12-16 в аптеке Benu в торговом центре Раннароотси в Ууэмыйза

· Пярну: 28.08 в 11-19 и 29.08 в 11-16 в ТЦ Kaubamajakas

· Рапла: 28-29.08 в 12-16 в Рапласком культурном центре

· Курессааре: 28-29.08 в 11-15 в аптеке Apotheka в ТЦ Auriga

· Тарту: 28-29.08 в 12-18 перед Тартуским домом торговли и на парковке возле 3-го входа в ТЦ Lõunakeskus, 28.08 в 10-16 возле K-Rauta и 29.08 в 10-16 возле Prisma на ул. Сыбра. Также в аптеках: 28.08 в 12-18 и 29.08 в 12-16 в аптеке Apotheka Тартуского дома торговли, 28.08 в 12-16 в аптеке Apotheka ТЦ Tartu Lõunakeskus, 28.08-29.08 в 12-16 в аптеке Apotheka ТЦ Eeden и 28.08-29.08 в 12-16 в аптеке Benu ТЦ Sõbrakeskus.

· Валга: 28-29.08 kell 12-16 Valga Maxima parklas.

· Выру: 28.08 в 10-19 и 29.08 в 11-17 возле Maksimarket в Выру, 28-29.08 в 12-15 в аптеке Südameapteek ТЦ Kagukeskus.

· Вильянди: 28-29.08 в 9-17 около центра Uku

· Раквере: 28.08 в 12-15 и 29.08 в 10-13 в Südameapteek в ТЦ Maxima

Информация о других возможностях вакцинации находится на странице www.vaktsineeri.ee и по государственному инфотелефону 1247. Также сохраняется возможность забронировать время на вакцинацию в дигирегистратуре www.digilugu.ee.