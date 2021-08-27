В Эстонии прибавился 351 зараженный

Среди новых заразившихся 266 человек (75,8%) не прошли вакцинацию. У 85 заразившихся (24,2%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 116 человек. Из них 83 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 63, в Ида-Вирумаа - 20, в Пярнумаа - 19, в Вырумаа - 17, в Пылвамаа и в Ляэне-Вирумаа по 15, в Валгамаа и в Йыгевамаа по 14 новых случаев заражения. В Рапламаа 13 новых случаев заражения коронавирусом, в Вильяндимаа - 12, в Ляэнемаа - 19, на Сааремаа - 9, на Хийумаа - 2 и в Ярвамаа - один. В случае 11 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 315,43 случая на 100 000 человек.

За сутки было открыто 18 новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 110 пациентов. Из пациентов, находящихся в больнице, 89 или 80,9% не были вакцинированы (81 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID).

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 717 212 человек. Полностью курс вакцинации прошли 619 885 человека.

За минувшие сутки в Эстонии не было зарегистрировано новых случаев смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в Эстонии скончались 1286 пациентов с коронавирусом.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).