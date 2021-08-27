Однозначно! Союз бетона Эстонии уверен: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя
Добывающие в Эстонии сланец предприятия десятки лет искали применение для остающейся после добычи сланца пустой породы, которая скапливается в Ида-Вирумаа в терриконах. Для облагаемой налогом на отходы пустой породы ищут возможности для вторичного применения, прежде всего в строительстве. В последние годы стали даже задумываться, не использовать ли их пустую породу на строительстве Rail Baltica, пишут в своем пресс-релизе руководители Эстонского союза производителей строительных материалов и Эстонского союза инфраструктурного строительства.