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  • Однозначно! Союз бетона Эстонии уверен: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя

Однозначно! Союз бетона Эстонии уверен: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя

Найдите отличия: пустая порода и плитняковая щебенка. ФОТО: Raivo Tiikmaa

Добывающие в Эстонии сланец предприятия десятки лет искали применение для остающейся после добычи сланца пустой породы, которая скапливается в Ида-Вирумаа в терриконах. Для облагаемой налогом на отходы пустой породы ищут возможности для вторичного применения, прежде всего в строительстве. В последние годы стали даже задумываться, не использовать ли их пустую породу на строительстве Rail Baltica, пишут в своем пресс-релизе руководители Эстонского союза производителей строительных материалов и Эстонского союза инфраструктурного строительства.

Возникающая при добыче сланца пустая порода - это добываемый вместе со сланцем и известняком материал, который по своим свойствам не является равнозначным  качественному плитняку.

«Наше беспокойство выражается прежде всего в том, что в ситуации, когда политика Эстонии в части используемых в строительстве полезных ископаемых устарела, и стало практически невозможно открыть какой-либо новый карьер или шахту, перед широкой общественностью загорается фальшивый лучик надежды, якобы "щебенка из пустой породы решит все проблемы"», — считает исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане. 

«Позиция строительного сектора заключается в том, что произведенная из возникающей в качестве побочного продукта в ходе добычи горючего сланца пустой породы щебенка не может заменить щебенку из плитняка», — уверен исполнительный директор Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей.

«Несомненно, нахождение более широких возможностей применения для пустой породы и произведенной из нее щебенки является положительным моментом. В местах, где эти материалы подходят, то есть там, где требования к строительным материалам ниже, использование пустой породы и произведенной из нее щебенки разумно», — добавил Трей.

То есть все обстоит именно так, как написал в своем ответе министру окружающей среды вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникации Ахти Кунингас:

«Пустая порода — это материал, свойства которого в общем случае не соответствуют минимальным требованиям качества для использования в подслое дорожных конструкций и его использование обосновано и допустимо лишь при строительстве дорог с малой транспортной нагрузкой» (17.01.2020).

Преподаватель Taltech и занимающийся сертификацией строительных материалов Тоомас Лаур отметил, что в части наполняющего бетон материала выявлены наибольшие различия в плотности крупиц щебенки, их намокаемости и морозоустойчивости. Более низкие показатели указывают на вероятный небольшой срок службы бетона.

Союз бетона Эстонии утверждает: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя! 

Показатели свойств щебенки из пустой породы нестабильны

Если плотность крупинок щебенки из плитняка высокого качества составляет 2,6-2,7 Mg/m3, а морозоустойчивость F2, то для щебенки из пустой породы показатель плотности составляет 2,4 Mg/m3 и морозоустойчивость F4, но бывают и еще более низкие показатели.

Более низкие показатели плотности крупинок и низкие показатели морозоустойчивости обозначают то, что очень большую часть щебенки составляет сланец. И такую щебенку в испытывающих погодное влияние конструкциях использовать нельзя.

«Если показатели свойств щебенки колеблются, то при планировании использования такого материала можно исходить только из нижних показателей. Невозможно представить, что один метр одной и той же дороги строится из прочной щебенки, а следующий метр из непрочной щебенки», — утверждает Тармо Трей.

Департамент транспорта указывает, что при использовании пустой породы срок службы дороги и расходы на всем протяжении ее существования должны быть аналогичными по сравнению с традиционными решениями, то есть свойства щебенки из пустой породы должны быть такими же, как у щебенки из традиционных материалов. В таких случаях щебенку из пустой породы можно использовать на равных основаниях с другими наполнительными материалами.

В реальной жизни свойства пустой породы по сравнению с традиционными материалами достаточно низкие, в связи с чем в данный момент и использование пустой породы возможно в относительно ограниченных случаях, например, в слоях земляной насыпи, где нет динамических нагрузок и которые расположены в сухом слое конструкции.

Для транспортного департамента важно и то, чтобы соответствующий слой конструкции был бы в конце своего срока службы вторично используем.

Окончательное решение по использованию одного или другого наполняющего вещества делается в рамках конкретного строительного объекта, с учетом экономической целесообразности, в том числе транспортных расходов и предъявляемых к качеству строительных материалов требований.

Высокие требования к наполняющим материалам установлены и в проекте Rail Baltica. В проведенном для установления требований исследовании говорится о возможности при определенных условиях и в конкретных местах использования заменить песок смесью щебенки из пустой породы и песка, но высококачественную щебенку из плитняка заменить щебенкой из пустой породы нельзя.

Решение существует

По мнению специалистов, одно решение для утилизации терриконов в Ида-Вирумаа существует. Ясно, что для уменьшения влияния на окружающую среду пустую породу и произведенный из нее материал надо использовать в непосредственной близости от места их возникновения.

Сегодня при добыче сланца примерно 1/3 ценного полезного ископаемого остается в виде потерь под землей, так как шахты надо поддерживать, чтобы не обваливался свод, а это делается посредством так называемых целиков, которые остаются не добытыми. В то же время Ида-Вирумаа портят отходы добычи сланца – гигантские терриконы.

Вместо того чтобы перевозить эти горы за сотни километров, тратя в больших количествах энергию и прочие ресурсы вместе с негативным влиянием на окружающую среду, пустую породу можно использовать для заполнения шахт, в результате чего мы бы добыли из земли все наше национальное богатство.

Действуя таким образом, мы бы смогли максимально использовать ценный сланец, избавиться от терриконов и в значительной мере снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом оставшийся материал ушел бы обратно в среду, откуда он был добыт.

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