Однозначно! Союз бетона Эстонии уверен: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя

Возникающая при добыче сланца пустая порода - это добываемый вместе со сланцем и известняком материал, который по своим свойствам не является равнозначным качественному плитняку.

«Наше беспокойство выражается прежде всего в том, что в ситуации, когда политика Эстонии в части используемых в строительстве полезных ископаемых устарела, и стало практически невозможно открыть какой-либо новый карьер или шахту, перед широкой общественностью загорается фальшивый лучик надежды, якобы "щебенка из пустой породы решит все проблемы"», — считает исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане.

«Позиция строительного сектора заключается в том, что произведенная из возникающей в качестве побочного продукта в ходе добычи горючего сланца пустой породы щебенка не может заменить щебенку из плитняка», — уверен исполнительный директор Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей.

«Несомненно, нахождение более широких возможностей применения для пустой породы и произведенной из нее щебенки является положительным моментом. В местах, где эти материалы подходят, то есть там, где требования к строительным материалам ниже, использование пустой породы и произведенной из нее щебенки разумно», — добавил Трей.

То есть все обстоит именно так, как написал в своем ответе министру окружающей среды вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникации Ахти Кунингас:

«Пустая порода — это материал, свойства которого в общем случае не соответствуют минимальным требованиям качества для использования в подслое дорожных конструкций и его использование обосновано и допустимо лишь при строительстве дорог с малой транспортной нагрузкой» (17.01.2020).

Преподаватель Taltech и занимающийся сертификацией строительных материалов Тоомас Лаур отметил, что в части наполняющего бетон материала выявлены наибольшие различия в плотности крупиц щебенки, их намокаемости и морозоустойчивости. Более низкие показатели указывают на вероятный небольшой срок службы бетона.

Союз бетона Эстонии утверждает: щебенку из пустой породы в бетоне использовать нельзя!

​Показатели свойств щебенки из пустой породы нестабильны Если плотность крупинок щебенки из плитняка высокого качества составляет 2,6-2,7 Mg/m3, а морозоустойчивость F2, то для щебенки из пустой породы показатель плотности составляет 2,4 Mg/m3 и морозоустойчивость F4, но бывают и еще более низкие показатели. Более низкие показатели плотности крупинок и низкие показатели морозоустойчивости обозначают то, что очень большую часть щебенки составляет сланец. И такую щебенку в испытывающих погодное влияние конструкциях использовать нельзя.

«Если показатели свойств щебенки колеблются, то при планировании использования такого материала можно исходить только из нижних показателей. Невозможно представить, что один метр одной и той же дороги строится из прочной щебенки, а следующий метр из непрочной щебенки», — утверждает Тармо Трей.