В понедельник, на первом туре президентских выборов, в качестве кандидата в Рийгикогу будет представлен лишь поддержанный коалицией Алар Карис. Станет ли нынешний директор Эстонского национального музея главой государства, зависит от того, соблюдет ли коалиция свою договоренность и хватит ли у нее сторонников среди предоставивших свободу выбора своим депутатам соцдемов и отечественников, пишет Postimees.

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Для избрания президента в парламенте необходимо минимум 68 голосов из 101. За Алара Кариса, чью кандидатуру выставила коалиция, обещали проголосовать входящие в правящий союз Партия реформ и Центристская партия, у которых на двоих имеется 59 голосов. Таким образом, еще девять голосов нужно получить от оппозиции.