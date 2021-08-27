Пропавшая в Кохтла-Ярве 39-летняя Олеся вернулась домой
Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси, которую в последний раз ее видели днем 21 августа в Кохтла-Ярве.
Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси, которую в последний раз ее видели днем 21 августа в Кохтла-Ярве.
В четверг, 26 августа, в полицию поступило сообщение, что близкие не могут связаться с Олесей с 21 августа. Она ушла из дома и оставила там свой телефон. Она взяла с собой документы и деньги.
Полиция проверила в Кохтла-Ярве места, где она могла находиться, также были проверены больницы, но найти пропавшую не удалось. Приметы Олеси переданы всем местным патрулям.
Некоторое время назад полиция получила информацию, что Олеся сегодня вернулась домой к своим близким. С женщиной все хорошо, и в разговоре с ней выяснилось, что все эти дни она проводила время со своими знакомыми.