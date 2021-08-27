Пропавшая в Кохтла-Ярве 39-летняя Олеся вернулась домой

В четверг, 26 августа, в полицию поступило сообщение, что близкие не могут связаться с Олесей с 21 августа. Она ушла из дома и оставила там свой телефон. Она взяла с собой документы и деньги.

Полиция проверила в Кохтла-Ярве места, где она могла находиться, также были проверены больницы, но найти пропавшую не удалось. Приметы Олеси переданы всем местным патрулям.