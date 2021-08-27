Вы ее видели? Полиция ищет без вести пропавшую 39-летнюю Олесю

В четверг, 26 августа, в полицию поступило сообщение, что близкие не могут связаться с Олесей с 21 августа. Она ушла из дома и оставила там свой телефон. Она взяла с собой документы и деньги.

Полиция проверила в Кохтла-Ярве места, где она могла находиться, также были проверены больницы, но найти пропавшую не удалось. Приметы Олеси переданы всем местным патрулям, полицейские продолжают сбор информации.

На Олесе были желтая блузка, черные брюки и синие кроссовки.