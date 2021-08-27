Вы ее видели? Полиция ищет без вести пропавшую 39-летнюю Олесю
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси. В последний раз ее видели днем 21 августа в Кохтла-Ярве.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси. В последний раз ее видели днем 21 августа в Кохтла-Ярве.
В четверг, 26 августа, в полицию поступило сообщение, что близкие не могут связаться с Олесей с 21 августа. Она ушла из дома и оставила там свой телефон. Она взяла с собой документы и деньги.
Полиция проверила в Кохтла-Ярве места, где она могла находиться, также были проверены больницы, но найти пропавшую не удалось. Приметы Олеси переданы всем местным патрулям, полицейские продолжают сбор информации.
На Олесе были желтая блузка, черные брюки и синие кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Олесю или владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.