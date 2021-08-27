Тимановская продала медаль на интернет-аукционе

Награда была куплена за 21 тысячу долларов. Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Сейчас она находится в Польше.