Тимановская продала медаль на интернет-аукционе
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала серебряную медаль Европейских игр-2019 на интернет-аукционе, пишет Sports.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала серебряную медаль Европейских игр-2019 на интернет-аукционе, пишет Sports.
Награда была куплена за 21 тысячу долларов. Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.
Вырученные средства спортсменка направит в Белорусский фонд спортивной солидарности.
Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Сейчас она находится в Польше.