Пт, 27.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Тимановская продала медаль на интернет-аукционе

Кристина Тимановская в аэропорту Токио. ФОТО: Valery Sharifulin

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала серебряную медаль Европейских игр-2019 на интернет-аукционе, пишет Sports.

Награда была куплена за 21 тысячу долларов. Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.

Вырученные средства спортсменка направит в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Сейчас она находится в Польше.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back