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Сильвио Берлускони госпитализирован

Сильвио Берлускони. ФОТО: YARA NARDI

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с четверга госпитализирован в Милане, сообщает в пятницу газета Corriere della Sera.

В больнице Сан-Раффаэле он проходит медобследование, цель которого - определить, в какой степени он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом COVID-19.

Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", подчеркнули, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

В мае этого года 84-летний Берлускони проходил лечение в Сан-Раффаэле от осложнений, которые у него возникли из-за коронавируса.

В последние месяцы Берлускони неоднократно оказывался в больнице, в частности, из-за проблем с сердцем.

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