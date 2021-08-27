Сильвио Берлускони госпитализирован

В больнице Сан-Раффаэле он проходит медобследование, цель которого - определить, в какой степени он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом COVID-19.

Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", подчеркнули, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

В мае этого года 84-летний Берлускони проходил лечение в Сан-Раффаэле от осложнений, которые у него возникли из-за коронавируса.