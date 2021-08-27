ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Выбираем победителей фотоконкурса!

Снимки, соответствующие условиям конкурса, уже опубликованы на портале Rus.Postimees и мы объявляем пользовательское голосование, по итогам которого будут определены три победителя!

ФОТО: Shutterstock

Автору снимка, который набрал больше всего голосов, достанутся два Airtag от iDeal. Занявшие второе и третье место получат призы от Rus.Postimees!

ФОТО: iDeal

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, откройте галерею и нажмите на символ «Лайк» в нижнем правом углу экрана. Количество голосов за разных участников не ограничено. Вы можете проголосовать за все понравившиеся вам снимки! Иконка, расположенная справа, также поможет вам быстрее перемещаться по галерее.

ФОТО: снимок экрана

Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;

в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.