ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ ⟩ Выбираем победителей фотоконкурса!Голосование началось!
Вам удалось обнаружить необычный гриб? А может леса Эстонии порадовали вас действительно богатым урожаем лесных даров?
Вам удалось обнаружить необычный гриб? А может леса Эстонии порадовали вас действительно богатым урожаем лесных даров?
Снимки, соответствующие условиям конкурса, уже опубликованы на портале Rus.Postimees и мы объявляем пользовательское голосование, по итогам которого будут определены три победителя!
Автору снимка, который набрал больше всего голосов, достанутся два Airtag от iDeal. Занявшие второе и третье место получат призы от Rus.Postimees!
Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, откройте галерею и нажмите на символ «Лайк» в нижнем правом углу экрана. Количество голосов за разных участников не ограничено. Вы можете проголосовать за все понравившиеся вам снимки! Иконка, расположенная справа, также поможет вам быстрее перемещаться по галерее.
Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:
Голосование продлится до 13 сентября включительно!