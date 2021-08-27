Картина дня: спрей от коронавируса, сомнительные действия Bolt и пять лет Керсти Кальюлайд
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 августа.
Вот уже несколько месяцев как в аптеках Эстонии доступен спрей для носа BioBlock - эстонский продукт, о котором успели написать, кажется, все мировые СМИ. Уникальная инновационная разработка призвана защитить от всех видов штаммов. Между тем, BioBlock формально не является лекарством, о чем предупреждает надпись на этикетке. Как же измеряется польза от него? Объясняет научный директор компании-разработчика Icosagen Март Устав. Читать далее...
Профсоюз спасателей Эстонии (EPTAÜ) предложил премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ) отказаться от запланированного сокращения бюджета в сфере службы спасения и вместо этого найти деньги для повышения зарплат спасателям. Читать далее...
В четверг в Вильяндиском суде жителя Мыйзакюла, который скачал материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц, в рамках договорного производства был приговорен к условному сроку. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4443 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 351, то есть 7,9% от общего количества тестов. Читать далее...
При заказе такси Bolt в Таллинне в часы пик все чаще приходится мириться с ценами вдвое выше обычных. В Bolt объясняют это резким ростом спроса, а конкурент подозревает обман. Читать далее...
В понедельник, 30 августа, мы узнаем, окажется ли президентский срок Керсти Кальюлайд единственным или же перед ней откроется возможность быть избранной снова. Postimees спросил у членов Рийгикогу, дипломатов, представителей свободного общества и экспертов по Конституции, чем завершающийся срок Кальюлайд войдет в историю Эстонии, что можно считать ее удачей, а чем нельзя остаться довольными. Читать далее...
Министерство внутренних дел рекомендует перед муниципальными выборами проверить в Регистре народонаселения свои данные о месте жительства и адрес электронной почты. Это важно для того, чтобы избиратели могли голосовать именно за тех кандидатов, которые баллотируются по месту их проживания, и получить всю информацию, связанную с выборами. Читать далее...
В понедельник, на первом туре президентских выборов, в качестве кандидата в Рийгикогу будет представлен лишь поддержанный коалицией Алар Карис. Станет ли нынешний директор Эстонского национального музея главой государства, зависит от того, соблюдет ли коалиция свою договоренность и хватит ли у нее сторонников среди предоставивших свободу выбора своим депутатам соцдемов и отечественников. Читать далее...
Проведенный мониторинг сточных вод на этой неделе показывает, что уровень коронавируса в Эстонии поднялся до апрельского уровня, при этом в городах Ида-Вирумаа вируса почти нет. Читать далее...
По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем в этот же период прошлого года. Читать далее...
Таллиннское городское собрание инициировало составление детальной планировки в городском районе Ласнамяэ, которая позволит построить на граничащей с улицами Я. Смуули-теэ, Нарва-маантеэ, Вана-Куули и Лийкури территории площадью 18,03 га жилой и коммерческий квартал. Читать далее...
25 августа в России были внесены изменения в закон "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину на срок до шести месяцев при наличии у него подтверждения о бронировании места в гостинице. Но гражданам Эстонии получить такую визу сейчас невозможно. Читать далее...
Если людям лечение от коронавируса обходится бесплатно, то за лечение животных от этой болезни их владельцы платят порой тысячи евро. При этом как и у людей, это лечение у животных не всегда эффективно. Читать далее...
Традиционно популярный у народа праздник Яблочный Спас собрал в середине прошлой недели в Обинице Выруского уезда более двух тысяч человек, многие из которых были удивлены просьбой организаторов представить доказательства вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или тестирования перед посещением кладбища или церкви. В то же время желающим была предоставлена возможность пройти экспресс-тестирование на месте. Читать далее...
Согласно недавнему распоряжению Министерства образования и науки, с 1 сентября вакцинированные учащиеся общеобразовательных или профессиональных школ не должны оставаться в карантине после тесного контакта с коронапозитивным, а невакцинированные учащиеся должны проходить тестирование в школе. Читать далее...