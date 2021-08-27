Картина дня: спрей от коронавируса, сомнительные действия Bolt и пять лет Керсти Кальюлайд

Создатель спрея от коронавируса: нам необходимо разрешение на испытания на людях

Вот уже несколько месяцев как в аптеках Эстонии доступен спрей для носа BioBlock - эстонский продукт, о котором успели написать, кажется, все мировые СМИ. Уникальная инновационная разработка призвана защитить от всех видов штаммов. Между тем, BioBlock формально не является лекарством, о чем предупреждает надпись на этикетке. Как же измеряется польза от него? Объясняет научный директор компании-разработчика Icosagen Март Устав. Читать далее...

Спасатели требуют от премьер-министра Каллас вместо сокращений повышения зарплаты

Профсоюз спасателей Эстонии (EPTAÜ) предложил премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ) отказаться от запланированного сокращения бюджета в сфере службы спасения и вместо этого найти деньги для повышения зарплат спасателям. Читать далее...

Житель Эстонии получил условный срок за скачивание и хранение детской порнографии

В четверг в Вильяндиском суде жителя Мыйзакюла, который скачал материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц, в рамках договорного производства был приговорен к условному сроку. Читать далее...

В Эстонии прибавился 351 зараженный

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4443 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 351, то есть 7,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Конкурент заподозрил Bolt в мухлевании с ценами

При заказе такси Bolt в Таллинне в часы пик все чаще приходится мириться с ценами вдвое выше обычных. В Bolt объясняют это резким ростом спроса, а конкурент подозревает обман. Читать далее...

Объединяя и противопоставляя себя: пять лет Керсти Кальюлайд

В понедельник, 30 августа, мы узнаем, окажется ли президентский срок Керсти Кальюлайд единственным или же перед ней откроется возможность быть избранной снова. Postimees спросил у членов Рийгикогу, дипломатов, представителей свободного общества и экспертов по Конституции, чем завершающийся срок Кальюлайд войдет в историю Эстонии, что можно считать ее удачей, а чем нельзя остаться довольными. Читать далее...

МВД рекомендует проверить свои данные в Регистре народонаселения

Министерство внутренних дел рекомендует перед муниципальными выборами проверить в Регистре народонаселения свои данные о месте жительства и адрес электронной почты. Это важно для того, чтобы избиратели могли голосовать именно за тех кандидатов, которые баллотируются по месту их проживания, и получить всю информацию, связанную с выборами. Читать далее...

Выборы президента станут пробным камнем для коалиции

В понедельник, на первом туре президентских выборов, в качестве кандидата в Рийгикогу будет представлен лишь поддержанный коалицией Алар Карис. Станет ли нынешний директор Эстонского национального музея главой государства, зависит от того, соблюдет ли коалиция свою договоренность и хватит ли у нее сторонников среди предоставивших свободу выбора своим депутатам соцдемов и отечественников. Читать далее...