Галерея ⟩ Skyon готов: деловой центр Таллинна украсил еще один небоскреб

В двадцатишестиэтажный небоскреб Skyon, построенный в соответствии с высочайшим платиновым стандартом и одной из самых известных в мире систем оценки экологичности зданий (LEED), въедет ряд ИТ-компаний, юридических и финансовых фирм. Среди них Coop Pank, Arco Vara, BaltCap и Eesti Pangaliit. В Skyon также переехала и сама компания-девелопер Capital Mill.

По словам одного из основателей Capital Mill Игоря Мёльдера, Skyon украсил силуэт Таллинна как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения содержания, предлагая одни из самых лучших условий для работы в городе. За 898 цветными стеклянными панелями, покрывающими фасад, скрываются экологически чистые и умные решения.

«Создание высотного здания в сердце Таллинна и дополнение таким образом силуэта столицы было исключительной ответственностью для Capital Mill как девелопера. Мы с самого начала знали, что хотим создать что-то выдающееся, ценное и особенное. Я считаю, что мы отлично поработали с архитекторами, строителем и другими партнерами», — сказал Мёльдер.

В здании используется ряд интеллектуальных технологических решений, которые делают его устойчивым и экологически чистым. Около 900 цветных стеклянных панелей разных форм и размеров придают уникальный вид как фасаду, так и интерьеру, в то же время учитывая распределение света в течение дня. Это защищает фасад от чрезмерного солнечного света, позволяя наслаждаться видом на город. В темноте эффектное изображение создают светодиодные полосы, установленные между элементами фасада, общая протяженность которых составляет около 4,5 км.

В здании функционирует уникальное решение, использующее прохладный ночной воздух для предварительного охлаждения в теплые летние месяцы и снижающее количество энергии, используемой для вентиляции, охлаждения и обогрева, когда сотрудники находятся дома. Это экономит как энергию, так и стоимость отопления и вентиляции. Все технические системы управляются дистанционно.