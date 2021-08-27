Требование Covid-сертификата при входе на кладбище привело людей в ярость

Многим, у кого не было требуемых организаторами сертификатов, или кто не хотел платить 10 евро за экспресс-тест, пришлось отказаться от первоначального плана и развернуться.

Вспышки негодования не заставили себя долго ждать: мнения активно высказывались в различных социальных сетях, также отправлялись запросы одному из организаторов мероприятия, волостной управе Сетомаа.

Ограничения не сработали

Жительница Вырумаа Эне Кюннапуу, которая в тот день посещала могилы своих близких в Обинице, сказала, что пережитый ею опыт был неприятным, и она не хотела бы впредь ни видеть, ни испытывать ничего подобного. «Я сама вакцинирована, и никаких проблем не было, но они были у моих гостей, приехавших из Таллинна и Пярну. Как-то все же разрешилось», - сказала она.

Кюннапуу была изумлена: на тот момент еще не было издано никакого соответствующего закона или распоряжения, тем не менее, было решено просто огородить кладбище и установить пункты тестирования. «В то же время людям не помешало то, что они не могли пройти через ворота, потому что многие прошли через лес или как-то еще. То есть посещение кладбища не отменилось», - сказала она.

«Не могу предположить, кто это организовал, но в любом случае это была очень некрасивая история. Такое неприятное чувство. Ничего уже не исправить, но я надеюсь, что этого больше не повторится. Мне кажется, что в нашей волости есть хорошие люди и умные работники, и я не понимаю, какая муха их укусила».

По словам Эне Кюннапуу, днем ​​позже в Выру прошли Дни города, на которых присутствовали также тысячи людей, но не принималось никаких специальных мер по рассеянию людских масс.

Глава волости: одни понимают, другие cеют раздор

Рауль Кудре, старейшина волости Сетомаа, население которой составляет три с половиной тысячи человек, заявил, что эта история была не глупым совпадением, а, скорее, противостоянием: одни понимают суть дела, другие в то же время выступают против и разжигают ссору.

По его словам, муниципальные власти и представители церкви и прихода заранее подробно обсудили, как организовать мероприятие. Также были проведены консультации с Департаментом здоровья. «В конце концов, было ясно, что другого выбора практически нет - либо мы отменяем, либо проводим контролируемое мероприятие», - говорит Кудре.

Он добавил, основываясь на опыте прошлых лет, что почти каждый, кто посещает кладбище на Яблочный Спас, обычно идет в церковь, чтобы присутствовать на службе и зажигать свечи в память о близких. «Приход также регулировал вход в церковь, и, кроме того, все в церкви носили маски», - отметил старейшина волости.

По словам Рауля Кудре, вдобавок к тем, кто пришел в церковь в пик посещаемости, незадолго до полудня, вокруг нее могло одновременно находиться пятьсот или даже тысяча человек. Подсчитано, что в тот день через церковь Обиницы и местное кладбище за несколько часов прошло около двух тысяч человек.

Глава волости заявил, что, несмотря на то, что были недовольные, они не могли организовать мероприятие иначе, пустив дело на самотек. По его словам, свою роль сыграл и опыт прошлых лет, когда из-за плохо организованной парковки возникли проблемы с обеспечением проезда машин скорой помощи.