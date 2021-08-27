Требование Covid-сертификата при входе на кладбище привело людей в ярость
Традиционно популярный у народа праздник Яблочный Спас собрал в середине прошлой недели в Обинице Выруского уезда более двух тысяч человек, многие из которых были удивлены просьбой организаторов представить доказательства вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или тестирования перед посещением кладбища или церкви. В то же время желающим была предоставлена возможность пройти экспресс-тестирование на месте, пишет Postimees.