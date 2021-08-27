В Таллинне обокрали несколько автомобилей

Вчера в Пыхьяскую префектуру поступило два сообщения, что в столице был взломан автомобиль и украдены вещи. Полиция напоминает, что паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. Ценные вещи надо всегда забирать с собой.

Напомним, что ранее уже сообщалось о волне краж из автомобилей в Таллинне. 24 августа сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей.