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В Таллинне обокрали несколько автомобилей

ФОТО: Shutterstock

В четверг, 26 августа, в полицию поступило два сообщения, что в Таллинне были украдены вещи из автомобилей.

Вчера в Пыхьяскую префектуру поступило два сообщения, что в столице был взломан автомобиль и украдены вещи. Полиция напоминает, что паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. Ценные вещи надо всегда забирать с собой.

Напомним, что ранее уже сообщалось о волне краж из автомобилей в Таллинне. 24 августа сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей.

По данным полиции, подозреваемый является местным жителем, который ранее неоднократно наказывался за совершение краж. В конце мая он освободился из заключения, но видно, что наказание не оказало должного влияния. Так как он уже знаком полиции, его личность была быстро установлена по собранным фото- и видеоматериалам.

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