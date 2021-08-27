В Таллинне обокрали несколько автомобилей
В четверг, 26 августа, в полицию поступило два сообщения, что в Таллинне были украдены вещи из автомобилей.
В четверг, 26 августа, в полицию поступило два сообщения, что в Таллинне были украдены вещи из автомобилей.
Вчера в Пыхьяскую префектуру поступило два сообщения, что в столице был взломан автомобиль и украдены вещи. Полиция напоминает, что паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. Ценные вещи надо всегда забирать с собой.
Напомним, что ранее уже сообщалось о волне краж из автомобилей в Таллинне. 24 августа сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей.
По данным полиции, подозреваемый является местным жителем, который ранее неоднократно наказывался за совершение краж. В конце мая он освободился из заключения, но видно, что наказание не оказало должного влияния. Так как он уже знаком полиции, его личность была быстро установлена по собранным фото- и видеоматериалам.