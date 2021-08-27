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  • Под петицией в поддержку переизбрания Кальюлайд подписались свыше 10 000 человек

Под петицией в поддержку переизбрания Кальюлайд подписались свыше 10 000 человек

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Sander Ilvest

По состоянию на полдень пятницы в поддержку переизбрания президента Керсти Кальюлайд на веб-странице rahvaalgatus.ee подписались свыше 10 000 человек, пишет ERR.

На веб-сайте говорится, что в качестве президента Кальюлайд благополучно справлялась со своими задачами – она успешно балансировала политические силы, поддерживала конституционный порядок и выступала в качестве носителя представительской функции государства.

"Под руководством президента Кальюлайд также прошла кампания Эстонии за временное членство в Совете Безопасности ООН, которая была признана успешной и дала импульс дипломатическим возможностям Эстонии, известности и авторитету в мире.

Инициатором общественной инициативы выступил предприниматель Пеэду Туйск.

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