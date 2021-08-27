Под петицией в поддержку переизбрания Кальюлайд подписались свыше 10 000 человек
По состоянию на полдень пятницы в поддержку переизбрания президента Керсти Кальюлайд на веб-странице rahvaalgatus.ee подписались свыше 10 000 человек, пишет ERR.
По состоянию на полдень пятницы в поддержку переизбрания президента Керсти Кальюлайд на веб-странице rahvaalgatus.ee подписались свыше 10 000 человек, пишет ERR.
На веб-сайте говорится, что в качестве президента Кальюлайд благополучно справлялась со своими задачами – она успешно балансировала политические силы, поддерживала конституционный порядок и выступала в качестве носителя представительской функции государства.
"Под руководством президента Кальюлайд также прошла кампания Эстонии за временное членство в Совете Безопасности ООН, которая была признана успешной и дала импульс дипломатическим возможностям Эстонии, известности и авторитету в мире.
Инициатором общественной инициативы выступил предприниматель Пеэду Туйск.
Põlluaasal oli terve buss enda pildiga üle prinditud presidendi kampaania jaoks. Mõtlesin, et teeks siis Kaljulaidi toetuseks ka mõne. Kui juba, siis juba. :)— Peedu Tuisk (@peedutuisk) August 26, 2021
Toetuseks hääle andmine siin: https://t.co/GxTzB9FBMk pic.twitter.com/rI76k4aw3V
#Kaljulaid— Peedu Tuisk (@peedutuisk) August 26, 2021
Toetuseks hääle admine siin: https://t.co/GxTzB9FBMk pic.twitter.com/SLqTzeCxfq