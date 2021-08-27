Под петицией в поддержку переизбрания Кальюлайд подписались свыше 10 000 человек

На веб-сайте говорится, что в качестве президента Кальюлайд благополучно справлялась со своими задачами – она успешно балансировала политические силы, поддерживала конституционный порядок и выступала в качестве носителя представительской функции государства.

"Под руководством президента Кальюлайд также прошла кампания Эстонии за временное членство в Совете Безопасности ООН, которая была признана успешной и дала импульс дипломатическим возможностям Эстонии, известности и авторитету в мире.