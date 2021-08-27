Все чаще появляется информация, что вакцинированные от Covid-19 повторно заражаются этим вирусом. Одна из таких людей - 41-летняя Маргарита из Риги. В интервью порталу Apollo.lv она рассказала, что страдает от Covid-19 уже шестой день.

Маргарита живет с мужем, который также был вакцинирован от Covid-19 и также дважды переболел этой болезнью - как до, так и после вакцинации. Именно он заразил Маргариту после возвращения из поездки в Турцию.

Дома у мужчины начало болеть горло, но они оба решили, что это простая простуда из-за кондиционера. Однако через несколько дней, когда Маргарита тоже стала чувствовать себя плохо, у нее возникли подозрения, и она отправилась провериться на коронавирус. Тест Маргариты оказался положительным. А у мужа, хотя он проходил тестирование после супруги, он показал отрицательный результат, хотя симптомы у обоих были идентичны.

Сначала женщина очень удивилась, потому что была уверена, что вакцина полностью защищает ее, поэтому она и чувствовала себя в безопасности.

Маргарита говорит, что и после вакцинации редко выходила из дома, но чувство безопасности все равно было намного сильнее.

Женщина жалуется на насморк, кашель и боль в горле. По ее словам, было так больно, что в какой-то момент она даже не могла разговаривать. К тому же две ночи не могла спать. Поскольку кашель стал серьезнее, Маргарите прописали антибиотики. Постельный режим, антибиотики и сок черной смородины - так она лечится сейчас.

Женщина признает, что "вакцинация - не панацея", и ждет создания лекарства от Covid-19, которое поможет полностью остановить пандемию.

Маргарита также делится переживаниями по поводу болезни в своем Twitter - она хочет поделиться своей историей с другими.

Сначала женщина пожалела о первом сообщении о болезни, поскольку его использовали противники вакцинации, которые поделились ее публикацией и преподнесли ее как еще один аргумент против прививок.

Маргарита рассказывает, что писала это с другой целью, потому что

ее позиция по вакцинации не изменилась. Женщина считает, что вакцинация помогает легче переболеть коронавирусом.

Родственники и друзья Маргариты также стали более осторожными. Хотя они, как и Маргарита, были вакцинированы, теперь они тоже понимают, что дистанцирование, гигиену и другие меры предосторожности следует продолжать соблюдать так же строго, как и до вакцинации.

Портал Apollo напоминает: по информации SPKC, абсолютное большинство заболевших Covid-19 и госпитализированных из-за тяжелого течения заболевания не были вакцинированы. Аналогичная тенденция наблюдалась и при анализе данных умерших от Covid-19.

SPKC сообщает, что при оценке вакцинации и показателей заболеваемости в Латвии наблюдаются те же тенденции, что и в общем по ЕС и миру - люди, сделавшие прививку, заболевают гораздо реже, а в случае заболевания болезнь у них протекает в легкой форме, стационарное лечение требуется только в редких случаях.