Конец итальянской саги: Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"!

Подписать нападающего "Ювентуса" хотел английский "Манчестер Сити", но сегодня клуб показал, что уже не заинтересован в трансфере Роналду. После этого переговоры о подписании Роналду начал вести "МЮ".

Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе английского клуба он стал обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов УЕФА.