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Конец итальянской саги: Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"!

Криштиану Роналду ФОТО: imago sportfotodienst

"Манчестер Юнайтед" завершил переговоры с "Ювентусом" о переходе Криштиану Роналду. Нападающий возвращается в английский клуб, сообщает The Athletic.

Подписать нападающего "Ювентуса" хотел английский "Манчестер Сити", но сегодня клуб показал, что уже не заинтересован в трансфере Роналду. После этого переговоры о подписании Роналду начал вести "МЮ".

Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе английского клуба он стал обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В июне 2009 года "Манчестер Юнайтед" согласился на переход Роналду в мадридский "Реал", откуда португальский нападающий в июле 2018 перешел в "Ювентус".

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