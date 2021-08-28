Фото: евродепутат Яна Тоом продает квартиру
Примерно два года назад мы показывали вам фотографии квартиры в центре Таллинна, которую продавала депутат Европейского парламента Яна Тоом. Недавно Rus.Postimees получил информацию, что одна из квартир, выставленных на продажу в Таллинне, принадлежит Яне Тоом. Тут же поползли слухи, что это – не купленная Яной два года назад новая квартира, а та, старая, в доме Белорусского посольства, которую якобы по какой-то причине два года назад не удалось продать. Разберемся.