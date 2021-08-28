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Фото: евродепутат Яна Тоом продает квартиру

Примерно два года назад мы показывали вам фотографии квартиры в центре Таллинна, которую продавала депутат Европейского парламента Яна Тоом. Недавно Rus.Postimees получил информацию, что одна из квартир, выставленных на продажу в Таллинне, принадлежит Яне Тоом. Тут же поползли слухи, что это – не купленная Яной два года назад новая квартира, а та, старая, в доме Белорусского посольства, которую якобы по какой-то причине два года назад не удалось продать. Разберемся.

Мы связались с евродепутатом. Она подтвердила, что речь идет о квартире, приобретенной ею после продажи. Старая и новая квартиры в самом деле находятся недалеко друг от друга, но жилье, которое Яна выставила на продажу, расположено на пятом этаже восьмиэтажного дома, построенного в 2016 году, и представляет собой четырехкомнатную квартиру площадью 94,5 м2.

ФОТО: KV.EE.

В квартире три спальни, просторная кухня-гостиная, два уютных балкона. «Высокие потолки, большие окна, классический дубовый паркет, высококачественная кухонная мебель - делают эту квартиру домом вашей мечты», — написано в объявлении о продаже.

ФОТО: KV.EE

Но почему Яна Тоом опять решила продавать квартиру? Тем более не так давно купленную? Тоом ответила: «В моей личной жизни намечаются перемены, требующие смены места жительства. Не беспокойтесь, я не собираюсь уезжать из Эстонии, просто потянуло к земле…»

ФОТО: KV.EE.

Квартира Яне нравится, она с любовью ее обустраивала. Поэтому Тоом просит потенциальных покупателей обратить внимание на оконные витражи: «Это – работы известнейшего эстонского художника Андрея Лобанова. Я оставлю их только тому покупателю, который будет понимать, что это не просто дизайн, а произведение искусства».

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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