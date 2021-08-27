В России разбился четвертый военный самолет за месяц

В 95 километрах западнее Перми потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24. На борту находились два члена экипажа, летчики успели катапультироваться. Для их эвакуации направили вертолет поисково-спасательной службы, сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", - заявили в пресс-службе. Там не уточнили, получили ли летчики какие-либо травмы. По данным источника РИА "Новости", экипаж доставлен в больницу в Верещагинском районе Пермского края.

Бомбардировщик выполнял перелет к авиаремонтному предприятию. Боекомплекта на его борту не было. Су-24 упал через несколько минут после взлета, в лесистой местности, на земле разрушений нет. Предварительная причина катастрофы - отказ техники.

Серия крушений российских военных самолетов

Ранее, 18 августа, сверхзвуковой истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Пилот погиб.

До этого, 17 августа, опытный образец российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Московской области. Экипажем командовал заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он и два других члена экипажа погибли.

В Турции 14 августа самолет-амфибия Бе-200 министерства обороны РФ, выполнявший задачу по тушению пожаров, упал при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек. Все они погибли.

Двумя неделями ранее, 31 июля, в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилоту удалось катапультироваться.