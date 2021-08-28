Еще две эвакуированные из Афганистана семьи прибыли в Таллинн

В середине этой недели в Таллинн прибыла первая семья из шести человек. Поздно вечером в пятницу, 27 августа, прибыли еще две добивающиеся от Эстонии международной защиты семьи из Афганистана, одна из которых состоит из трех, а вторая из четырех человек.

Один эвакуированный человек еще не прибыл в Эстонию.

Департамент полиции и погранохраны проведет со всеми прибывшими в Эстонию гражданами Афганистана производство по предоставлению международной защиты и примет решение о ее предоставлении.

В соответствии с решением правительства Эстония предоставит убежище десяти сотрудничавшим с ЕС и НАТО лицам и максимум 20 сотрудничавшим с эстонскими организациями лицам и их семьям.