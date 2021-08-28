Сб, 28.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Еще две эвакуированные из Афганистана семьи прибыли в Таллинн

Беженцы из Афганистана. Фото иллюстративное. ФОТО: OLIVIER DOULIERY/AFP/Scanpix

По состоянию на пятницу Эстония с помощью союзников эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана, из них 13 уже прибыли в Эстонии.

В середине этой недели в Таллинн прибыла первая семья из шести человек. Поздно вечером в пятницу, 27 августа, прибыли еще две добивающиеся от Эстонии международной защиты семьи из Афганистана, одна из которых состоит из трех, а вторая из четырех человек.

Один эвакуированный человек еще не прибыл в Эстонию.

Департамент полиции и погранохраны проведет со всеми прибывшими в Эстонию гражданами Афганистана производство по предоставлению международной защиты и примет решение о ее предоставлении.

В соответствии с решением правительства Эстония предоставит убежище десяти сотрудничавшим с ЕС и НАТО лицам и максимум 20 сотрудничавшим с эстонскими организациями лицам и их семьям.

Всего Эстония примет до 30 человек из Афганистана.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back