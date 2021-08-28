В Эстонии прибавилось 324 зараженных

Среди новых заразившихся 75,9% не прошли вакцинацию. У 24,1% заразившихся курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 120 человек. Из них 85 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 45, в Вильяндимаа — 41, в Ида-Вирумаа — 18, в Рапламаа — 16, в Ярвамаа и на Сааремаа — по 13, в Пярнумаа и Вырумаа — 11, в Пыльвамаа — девять, в Йыгевамаа — восемь, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Валгамаа — шесть, в Ляэнемаа — один новый случай. На Хиуйумаа новых случаев не зарегистрировано. В случае пяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Из числа протестированных людей 1032 человека прошли курс вакцинации, а 3657 не были вакцинированы. Доля положительных тестов среди вакцинированных составила 7,6% и среди невакцинированных - 6,7%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 318 случаев на 100 000 человек.

За сутки было открыто 16 новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 102 пациента. Из пациентов, находящихся в больнице, 82 или 80,4% не были вакцинированы. Средний возраст пациентов в больнице составляет 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении 62 человека (60,8%) старше 60 лет. За минувшие сутки в Эстонии не было зарегистрировано новых случаев смерти пациентов с коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 720 083 человека. Полностью курс вакцинации прошли 622 288 человека.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).