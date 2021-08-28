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  • Недалеко от Вильянди продается превосходный хутор по цене квартиры в Таллинне

Фото ⟩ Недалеко от Вильянди продается превосходный хутор по цене квартиры в Таллинне

ФОТО: KV.EE

В Вильяндиском уезде есть замечательное тихое место, где с нетерпением ждут новых хозяев, уставших от городского шума, пишет Kodustiil.

Этот бревенчатый дом на каменном фундаменте построен в 1936 году и находится  в десяти минутах езды от центра города Вильянди, в деревне Айду. В доме сделан капитальный ремонт.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены: прихожая, кладовая, кухня, две спальни, гостиная, душевая и туалет. Под крышей можно обустроить полноценный второй этаж, все подготовительные работы уже выполнены, только засучите рукава!

ФОТО: KV.EE

Дом стоит в большом дворе в окружении дубов и фруктового сада, где растут ягодные и плодовые кустарники и деревья, в том числе почти 30 яблонь. Кроме жилого дома недвижимость включает амбар, баню, погреб, дровяной сарай, колодец и баню-бочку. В здании бывшего амбара находятся два гаража и две кладовые. 

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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