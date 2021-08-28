Попались на 100 миллионов: как люди по глупости угодили в сети криптовора

Euronews пишет, что в Турции мошенникам удалось получить криптографические активы на сумму 100 миллионов евро. Схема была проста: человек по имени Тургут V и его 11 товарищей пообещали людям 100-процентную прибыль, если они передадут им свои крипто-шуточные монеты dogecoin.

Мошенники пообещали удвоить стоимость монет за 40 дней, а затем вернуть народное имущество. Как могло бы работать это удвоение? Как сообщает Euronews, Тургут V пообещал, что он хочет и дальше инвестировать в эти догкойны в технологии добычи криптовалюты, и что именно здесь можно быстро получить большие прибыли.

Только благодаря этому обещанию 1500 человек перевели почти 350 догекоинов на счета мошенников на сумму 100 миллионов евро.

История для продуктивных инвесторов закончилась, как обычно в данном случае: удары, обещавшие большие деньги, внезапно исчезли в направлении четырех ветров. Власти Турции начали расследование, и в настоящее время ведутся поиски причастных к этому. Двум людям запрещен выезд из страны.