Спортсмен на паралимпийских играх в Токио попал в больницу из-за коронавируса
Паралимпийские игры в Токио борются с распространением коронавируса, и теперь первый спортсмен госпитализирован из-за болезни, пишет Postimees.
Паралимпийские игры в Токио борются с распространением коронавируса, и теперь первый спортсмен госпитализирован из-за болезни, пишет Postimees.
The Guardian сообщает, что спортсмен, зараженный вирусом, доставлен в больницу. Это подтвердили организаторы игр. За последние три дня заразились пять спортсменов.
В настоящее время личность пациента неизвестна. Говорят, что на данный момент его симптомы не представляют опасности.
На Паралимпийских играх в Олимпийской деревне уже заразились 13 человек, пятеро из которых - спортсмены. Кроме того, гораздо больше людей, вовлеченных в игры, заражены, и с каждым днем происходит все больше и больше случаев.