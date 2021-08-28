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Спортсмен на паралимпийских играх в Токио попал в больницу из-за коронавируса

Parasportlased olümpiakülla saabumas. ФОТО: ISSEI KATO/Scanpix

Паралимпийские игры в Токио борются с распространением коронавируса, и теперь первый спортсмен госпитализирован из-за болезни, пишет Postimees

The Guardian сообщает, что спортсмен, зараженный вирусом, доставлен в больницу. Это подтвердили организаторы игр. За последние три дня заразились пять спортсменов.

В настоящее время личность пациента неизвестна. Говорят, что на данный момент его симптомы не представляют опасности.

На Паралимпийских играх в Олимпийской деревне уже заразились 13 человек, пятеро из которых - спортсмены. Кроме того, гораздо больше людей, вовлеченных в игры, заражены, и с каждым днем ​​происходит все больше и больше случаев.

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