Сб, 28.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Умер один из просителей убежища в Латвии, у него был Covid-19

Компьютерный зал в "Муцениеки" ФОТО: Edgars Kalmēns/TVNET

Умер один из прибывших в Латвию просителей убежища, заразившийся Covid-19, подтвердили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Возраст погибшего был от 70 до 75 лет, информация о смерти поступила на этой неделе.

Согласно информации, ранее предоставленной SPKC, на этой неделе в возрастной группе 70-79 лет было зарегистрировано несколько смертей, связанных с Covid-19.

Умерший проживал в центре размещения просителей убежища "Муцениеки".

Уже сообщалось, что на сегодняшний день среди просителей убежища в центре Муцениеки выявлены десятки случаев Covid-19.

По данным SPKC, при обнаружении вспышки проводится эпидемиологическое расследование, принимаются соответствующие противоэпидемические меры и обеспечивается изоляция заболевших. Как отметили в SPKC, центр "Муцениеки" уже и раньше сталкивался с распространением Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт работы с такими случаями.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back