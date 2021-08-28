Жителей Эстонии призывают помогать семьям из Афганистана

Сейчас существует три разных способа помощи. Один вариант — сообщать о съемных квартирах, поскольку после завершения процесса получения международной защиты и пребывания в центре для беженцев Вао семьи должны будут найти место проживания. «Поначалу жилье будет оплачивать местное самоуправление. Если у вас есть жилье, которое вы согласны сдавать иммигрантам, сообщите об этом по адресу info@pagulasabi.ee. Ждем сообщений о больших квартирах в крупных городах и их окрестностях», - сообщили организации.

Предприниматели могут предложить прибывшим в Эстонию семьям работу. «Крайне важную роль в адаптации людей в новом культурном пространстве играет возможность самореализации. Если вы можете предложить иммигрантам работу, которая поначалу не требует знания эстонского языка, напишите по адресу info@pagulasabi.ee», - призывают организации.

Все пережившие кризисную ситуацию люди нуждаются в психологических консультациях. Для этого можно сделать пожертвование в фонд психического здоровья Eesti Pagulasabi, чтобы эту услугу можно было оказывать в необходимом объеме. Сделать пожертвование можно по адресу www.pagulasabi.ee/ru/pozhertvovaniya, нажав на ссылку на фонд психического здоровья и выбрав сумму пожертвования.

На данный момент деятельность НКО Mondo в Афганистане прекращена. Организация следит за ситуацией в стране и ищет способы продолжить поддержку женщин и девочек в Афганистане. Пожертвование кризисному фонду Mondo можно сделать с примечанием «Afganistan» по адресу mondo.org.ee/toeta/kriisifond.

Оказать поддержку можно также посредством Эстонского Красного Креста, пожертвования будут переданы Международному комитету Красного Креста. Сейчас в Афганистане находится около 1800 сотрудников и добровольцев Красного Креста и Полумесяца, которые работают в больницах и поддерживают работу важной инфраструктуры.

Эстония с помощью союзников эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана, из них 13 уже прибыли в Эстонию. Один эвакуированный человек еще не прибыл в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны проведет со всеми прибывшими в Эстонию гражданами Афганистана производство по предоставлению международной защиты и примет решение о ее предоставлении.