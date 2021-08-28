Вакцинация в торговых центрах: многие спрашивают третью дозу

В Пайде сегодня вакцинация проходит до 18:00 на парковках Paide Maksimarket, Selver и Rimi. За первые полтора часа в пункты вакцинации на парковку Selver и Rimi пришли 15 человек, а на парковку Maksimarket — семеро, пишет Järva Teataja.

Приехавшие на вакцинационном автобусе Вильяндиской больницы в Пайде Мерле Вахер, Калев Паюмяги и Вирге Вебер сказали, что они надеются сегодня сделать минимум 50 инъекций. «Если придет меньше людей, будет грустно. Если придет больше, вечером отправимся домой счастливыми», - смеются они.

Проводящие вакцинацию медики похвалили жителей Пайде за то, что они очень вежливы, а критику, которую можно встретить в социальных сетях, на месте они не наблюдают. «Особенно благодарны за вакцину люди русской национальности, они сразу благодарят от всего сердца».

Несколько человек также подходили к автобусу, чтобы узнать, есть ли уже возможность получить третью дозу, поскольку с момента, когда они получили свои дозы, прошло много времени. Медикам все же пришлось отказать этим людям.

Житель Пайде Юрий Алексеев сегодня в вакцинационном автобусе получил уже вторую дозу и теперь будет ждать две недели, чтобы получить паспорт вакцинации, который упростит ему жизнь. «Это надо для работы, да и везде», - сказал он. По словам Алексеева, после первой дозы у него не было осложнений и он не боится и сегодняшнего вечера, поскольку в течение жизни ему делали всевозможные уколы.

Медики местной больницы, проводящей вакцинацию на парковке Paide Maksimarket, объяснили, что большое количество людей говорит им, что вакцина уже давно сделана. Туда также приходили вакцинированные люди, которых интересовала возможность получить третью дозу вакцины из соображений безопасности, но их также попросили набраться терпения.

Сегодня до полудня получивший первую дозу на парковке Maksimarket житель Коэру Мартин Раудсепп признался, что сначала боялся вакцинации. «Это все-таки новая штука и возникло чувство легкого страха», - сказал он.

Поскольку большая часть знакомых вакцинировалась, Раудсепп решил, что он больше не будет тратить время на раздумывания и пойдет делать укол.

Раудсепп сказал, что вакцинироваться также можно в Коэру, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, и вакцинация, насколько ему известно, проводиться там только в рабочие дни. «Вот почему я приехал сюда, поскольку у меня выходной и можно просто сделать», - сказал он.

Раудсепп признал, что одна из основных причин, почему он решил в пользу вакцинации, заключается в том, что с паспортом вакцинации открыты все двери.