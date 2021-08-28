Картина дня: инцидент на крыше Горхолла, угрозы судебным исполнителям и феномен Ида-Вирумаа

ФОТО И ВИДЕО 〉 «Пол ходит ходуном под ногами»: концерт на крыше Горхолла прервали из-за риска обрушения

Концерт популярного эстонского исполнителя NOEP, который проходил сегодня, 27 августа, вечером на крыше Таллиннского горхолла, был прерван из-за опасений, что крыша провалится под весом толпы. Читать далее...

ТРЕВОЖНЫЙ СЛУЧАЙ 〉 Эксперт оценит прочность конструкций таллиннского Горхолла

После прошедшего в пятницу шоу дронов, где зрители ощутили, как дрожит потолок Таллиннского горхолла, акционерное общество Tallinna Linnahall решило вызвать эксперта для дополнительной оценки прочности конструкций здания. Читать далее...

G4S: в ходе концерта на крыше Горхолла никто не пострадал

Вчера рядом с Горхоллом состоялось организованное компанией Samsung шоу дронов, на которое собралось большое число зрителей. Перед шоу дронов на крыше Горхолла прошел концерт NOËP, в конце которого на крыше чувствовались легкие колебания. Людей попросили рассредоточиться. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 324 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4689 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 324, то есть 6,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Четверым эстонским судебным исполнителям угрожали убийством: «Отправимся к Аллаху вместе!»

В один августовский день четверо эстонских судебных исполнителей получили от только что вышедшего из Вируской тюрьмы заключенного написанное от руки письмо с угрозами, в котором их предупреждали о недопустимости удержания денег с банковского счета. Читать далее...

Феномен Ида-Вирумаа: почему коронавирус исчез из сточных вод?

Ида-Вирумаа, который почти год находился в тройке лидеров по уровню заражения коронавирусом, в августе оказался в ином амплуа. Согласно последнему исследованию сточных вод, по сравнению с индексом, который характеризует среднюю ситуацию в Эстонии, концентрация вируса ниже всего в Ида-Вирумаа, Западной Эстонии и Харьюмаа. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Что общего у мародерства, газовых камер и прививок?

В невнятное время и мероприятия невнятные. Сначала прошел слух, что после праздников состоится «Балтийская цепочка-2021», и многие в простоте душевной подумали, что в честь той, первой и исторической. Потом прошел слух, что нет, вовсе не в честь, а наоборот – против, причем, что удивительно, ковид-ограничений. Вроде бы. Но вроде бы и в честь, но уже цепочки, потому как приурочено же. Короче, никто ничего толком не понял. Читать далее...

Фото: евродепутат Яна Тоом продает квартиру

Примерно два года назад мы показывали вам фотографии квартиры в центре Таллинна, которую продавала депутат Европейского парламента Яна Тоом. Недавно Rus.Postimees получил информацию, что одна из квартир, выставленных на продажу в Таллинне, принадлежит Яне Тоом. Тут же поползли слухи, что это – не купленная Яной два года назад новая квартира, а та, старая, в доме Белорусского посольства, которую якобы по какой-то причине два года назад не удалось продать. Читать далее...

Еще две эвакуированные из Афганистана семьи прибыли в Таллинн

По состоянию на пятницу Эстония с помощью союзников эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана, из них 13 уже прибыли в Эстонии. Читать далее...

Нужен ли Эстонии «просвещенный монарх»?

Очередные президентские выборы в соответствии с предложением действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд пройдут в Рийгикогу уже в понедельник, и вчера официально стало известно имя кандидата на этот пост. Партия реформ и Центристская партия выдвинули Алара Кариса (63) в первый тур голосования. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают помогать семьям из Афганистана