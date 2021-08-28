Картина дня: инцидент на крыше Горхолла, угрозы судебным исполнителям и прибытие первых афганцев
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 августа.
Концерт популярного эстонского исполнителя NOEP, который проходил сегодня, 27 августа, вечером на крыше Таллиннского горхолла, был прерван из-за опасений, что крыша провалится под весом толпы. Читать далее...
После прошедшего в пятницу шоу дронов, где зрители ощутили, как дрожит потолок Таллиннского горхолла, акционерное общество Tallinna Linnahall решило вызвать эксперта для дополнительной оценки прочности конструкций здания. Читать далее...
Вчера рядом с Горхоллом состоялось организованное компанией Samsung шоу дронов, на которое собралось большое число зрителей. Перед шоу дронов на крыше Горхолла прошел концерт NOËP, в конце которого на крыше чувствовались легкие колебания. Людей попросили рассредоточиться. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4689 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 324, то есть 6,9% от общего количества тестов. Читать далее...
В один августовский день четверо эстонских судебных исполнителей получили от только что вышедшего из Вируской тюрьмы заключенного написанное от руки письмо с угрозами, в котором их предупреждали о недопустимости удержания денег с банковского счета. Читать далее...
Ида-Вирумаа, который почти год находился в тройке лидеров по уровню заражения коронавирусом, в августе оказался в ином амплуа. Согласно последнему исследованию сточных вод, по сравнению с индексом, который характеризует среднюю ситуацию в Эстонии, концентрация вируса ниже всего в Ида-Вирумаа, Западной Эстонии и Харьюмаа. Читать далее...
В невнятное время и мероприятия невнятные. Сначала прошел слух, что после праздников состоится «Балтийская цепочка-2021», и многие в простоте душевной подумали, что в честь той, первой и исторической. Потом прошел слух, что нет, вовсе не в честь, а наоборот – против, причем, что удивительно, ковид-ограничений. Вроде бы. Но вроде бы и в честь, но уже цепочки, потому как приурочено же. Короче, никто ничего толком не понял. Читать далее...
Примерно два года назад мы показывали вам фотографии квартиры в центре Таллинна, которую продавала депутат Европейского парламента Яна Тоом. Недавно Rus.Postimees получил информацию, что одна из квартир, выставленных на продажу в Таллинне, принадлежит Яне Тоом. Тут же поползли слухи, что это – не купленная Яной два года назад новая квартира, а та, старая, в доме Белорусского посольства, которую якобы по какой-то причине два года назад не удалось продать. Читать далее...
По состоянию на пятницу Эстония с помощью союзников эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана, из них 13 уже прибыли в Эстонии. Читать далее...
Очередные президентские выборы в соответствии с предложением действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд пройдут в Рийгикогу уже в понедельник, и вчера официально стало известно имя кандидата на этот пост. Партия реформ и Центристская партия выдвинули Алара Кариса (63) в первый тур голосования. Читать далее...
Занимающаяся помощью по развитию НКО Mondo и организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi призывают к поддержке прибывших из Афганистана в Эстонию семей. Читать далее...
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнее заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится не менее 20 лет. По мнению министра, такие заявления эстонского лидера неуместны. Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в стране ПВО средней дальности: по ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них по-прежнему нет средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Читать далее...