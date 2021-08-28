В воскресенье ожидается до двадцати градусов тепла
В воскресенье ожидается максимум двадцать градусов тепла, погода будет более красивой в Северной Эстонии, куда не дойдут дождевые облака с юга.
В воскресенье ожидается максимум двадцать градусов тепла, погода будет более красивой в Северной Эстонии, куда не дойдут дождевые облака с юга.
По данным метеослужбы, на севере Эстонии в воскресенье вечером будет переменная облачность, а в некоторых местах возможен небольшой дождь. На юге Эстонии пасмурно с прояснениями, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура 12-16 градусов.
На Чудском озере ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 метра. Местами ливни. Видимость от умеренной до хорошей. Температура 14-16 градусов.