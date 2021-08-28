Цена минуты шоу дронов над Горхоллом могла достигать 10 000 евро

Днем 27 августа на стоянке грузовиков возле Таллиннского горхолла стояли 500 дронов с корпусами молочного цвета, под которыми были спрятаны цветные светодиоды, а на каждом роге было по четыре пропеллера. Летательные аппараты, размещенные рядами 25 x 20, ждали наступления темноты на грубых бетонных плитах, чтобы начать действовать.

Первоначальное мнение о том, что каждым из этих дронов можно управлять с земли, не подтвердилось: в каждый из них была записана программа о том, каким траекториям следовать в воздухе. На такую подготовку могут уйти месяцы: хореография и световые мерцания каждого дрона должны быть точно настроены.

Еще перед запуском дронов провода батареи были отключены, и пятьсот вилок были подключены к источнику питания за считанные минуты с помощью десятка пар быстрых рук.

Также команде потребовалось около десяти минут, чтобы убедиться, что рой дронов находится в рабочем состоянии, а затем около десяти вечера начался этот холодный фейерверк. Высота полета дронов могла достигать сотни метров. Слабые порывы ветра не мешали синхронному полету машин.

Этот танец света в темноте, впрочем, доступен далеко не каждому заказчику. Организаторы упомянули цену выступления 50 дронов примерно в 10 000 евро, а то, что произошло у Горхолла, могло стоить 100 000 евро и более. Из-за того, что шоу оказалось короче запланированного, вероятно, цена минуты такого выступления взлетела до небес. В то же время световое шоу без взрывов, шума и удушающего дыма - это именно то, что столица, которая называет себя "зеленой", должна и могла бы использовать.