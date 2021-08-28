Видео ⟩ «Пандемии нет! Отменить ограничения!»: на пикет в Риге вышли COVID-диссиденты
У здания министерства образования и науки Латвии сегодня собрались противники вакцинации от COVID-19,сообщают очевидцы в соцсетях.
У здания министерства образования и науки Латвии сегодня собрались противники вакцинации от COVID-19,сообщают очевидцы в соцсетях.
Участники пели песню, по всей видимости, собственного сочинения организатора - Валентина Еремеева. Он написал слова и разослал, чтобы их участники пикета выучили. Сначала исполнили песню на латышском, а затем и на русском языках: «Пандемии нет! Пандемии нет! Снять ограничения! Снять ограничения!»
До этого противники вакцинации выстроились у памятника Свободы, где сегодня стартовал марафон Rimi. В руках они держали плакаты: «Руки прочь от наших детей!», «Принудительное вакцинирование — это преступление», «Без вакцинации болезнь распространить не получится», «Вакцинаторы, руки прочь от наших детей».
Valentīns Jeremejevs un fani.— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) August 28, 2021
Mūziku labāku vairs nevar vēlēties šim mirklim, kustības gan, jo tādas kokainas vēl.
"Everybody dance now!"https://t.co/f1wyn7WDQi pic.twitter.com/lwIFeUfMLS
В Рижскую думу поступило девять заявок о проведении в столице пикетов против принудительной вакцинации. Пикеты планируется проводить на площади Пилс, 3, начиная с 27 августа, ежедневно с 19:00 до 21:00. Заявитель — физическое лицо. Целью пикетов является протест против планируемых поправок к закону об управлении распространением инфекции COVID-19.
Valentīns staro pie @anita_muizniece 🎹🎹🎤 https://t.co/uvlCQ1ncJP— Artuss Kaimins (@artuss) August 28, 2021