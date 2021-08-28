Видео ⟩ «Пандемии нет! Отменить ограничения!»: на пикет в Риге вышли COVID-диссиденты

Участники пели песню, по всей видимости, собственного сочинения организатора - Валентина Еремеева. Он написал слова и разослал, чтобы их участники пикета выучили. Сначала исполнили песню на латышском, а затем и на русском языках: «Пандемии нет! Пандемии нет! Снять ограничения! Снять ограничения!»

До этого противники вакцинации выстроились у памятника Свободы, где сегодня стартовал марафон Rimi. В руках они держали плакаты: «Руки прочь от наших детей!», «Принудительное вакцинирование — это преступление», «Без вакцинации болезнь распространить не получится», «Вакцинаторы, руки прочь от наших детей».

Valentīns Jeremejevs un fani.

Mūziku labāku vairs nevar vēlēties šim mirklim, kustības gan, jo tādas kokainas vēl.

"Everybody dance now!"https://t.co/f1wyn7WDQi pic.twitter.com/lwIFeUfMLS — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) August 28, 2021