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Видео ⟩ «Пандемии нет! Отменить ограничения!»: на пикет в Риге вышли COVID-диссиденты

Uue kunsti muuseumis näeb Mark Soosaare dokumentaalfilmi "Milda". ФОТО: Pärnu uue kunsti muuseum

У здания министерства образования и науки Латвии сегодня собрались противники вакцинации от COVID-19,сообщают очевидцы в соцсетях.

Участники пели песню, по всей видимости, собственного сочинения организатора - Валентина Еремеева. Он написал слова и разослал, чтобы их участники пикета выучили. Сначала исполнили песню на латышском, а затем и на русском языках: «Пандемии нет! Пандемии нет! Снять ограничения! Снять ограничения!»

До этого противники вакцинации выстроились у памятника Свободы, где сегодня стартовал марафон Rimi. В руках они держали плакаты: «Руки прочь от наших детей!», «Принудительное вакцинирование — это преступление», «Без вакцинации болезнь распространить не получится», «Вакцинаторы, руки прочь от наших детей».

В Рижскую думу поступило девять заявок о проведении в столице пикетов против принудительной вакцинации. Пикеты планируется проводить на площади Пилс, 3, начиная с 27 августа, ежедневно с 19:00 до 21:00. Заявитель — физическое лицо. Целью пикетов является протест против планируемых поправок к закону об управлении распространением инфекции COVID-19.

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