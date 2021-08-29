В Эстонии прибавилось 330 зараженных, два человека умерли

Среди новых заразившихся 70,9% не прошли вакцинацию. У 29,1% заразившихся курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 120 человек. Из них 83 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 60, в Валгамаа — 29, в Вырумаа — 27, в Пярнумаа и Пыльвамаа — 16, в Йыгевамаа —13, в Ярвамаа — 9, в Ляэнемаа — 8, в Ида-Вирумаа — 7, на Сааремаа — 6, в Ляне-Вирумаа и Вильяндимаа — 4, в Рапламаа —3. На Хиуйумаа новых случаев не зарегистрировано. В случае восьми положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Из числа протестированных людей 1018 человека прошли курс вакцинации, а 3355 не были вакцинированы. Доля положительных тестов среди вакцинированных составила 9,4% и среди невакцинированных - 7%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 327,6 случаев на 100 000 человек.

За сутки было открыто 16 новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 108 пациентов. Из пациентов, находящихся в больнице, 87 или 80,6% не были вакцинированы. Средний возраст пациентов в больнице составляет 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении 71 человек (65,7%) старше 60 лет. За минувшие сутки в Эстонии умерло двое зараженных коронавирусом, женщины 85 и 89 лет.

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 722 355 человек. Полностью курс вакцинации прошли 624 112 человек. Охват по крайней мере одной дозой вакцины для лиц старше 60 лет составляет 70,9%. Более 65% людей в возрасте 60+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Харьюмаа (63,9%) и Ида-Вирумаа (46,3%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).