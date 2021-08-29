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Первым номером соцдемов в Ласнамяэ станет актер

Андрус Ваарик. ФОТО: Патрик Тамм

Актер Андрус Варик возглавит список Социал-демократической партии в Ласнамяэ на предстоящих 17 октября выборах в Таллиннское городское собрание, пишет ERR.

"14 лет своей жизни я прожил в Ласнамяэ, на берегу Ласнамяэского канала выросли мои дети, поэтому этот район близок моей душе", - прокомментировал выбор избирательного округа Андрус Ваарик.

На выборах 2019 года в Рийгикогу Ваарик баллотировался по таллиннскому округу номер 1 (районы Пыхья-Таллинн, Хааберсти и Кристийне), набрал 495 голоса, этого оказалось недостаточно для попадания в парламент.

Ваарик вступил в Социал-демократическую партию в 2018 году.

Известно, что в Ласнамяэ первым номером центристов станет действующий мэр Михаил Кылварт, EKRE - Март Хельме, а Партии реформ - Кристина Шмигун-Вяхи.

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