Первым номером соцдемов в Ласнамяэ станет актер

"14 лет своей жизни я прожил в Ласнамяэ, на берегу Ласнамяэского канала выросли мои дети, поэтому этот район близок моей душе", - прокомментировал выбор избирательного округа Андрус Ваарик.

На выборах 2019 года в Рийгикогу Ваарик баллотировался по таллиннскому округу номер 1 (районы Пыхья-Таллинн, Хааберсти и Кристийне), набрал 495 голоса, этого оказалось недостаточно для попадания в парламент.

Ваарик вступил в Социал-демократическую партию в 2018 году.