Первым номером соцдемов в Ласнамяэ станет актер
Актер Андрус Варик возглавит список Социал-демократической партии в Ласнамяэ на предстоящих 17 октября выборах в Таллиннское городское собрание, пишет ERR.
Актер Андрус Варик возглавит список Социал-демократической партии в Ласнамяэ на предстоящих 17 октября выборах в Таллиннское городское собрание, пишет ERR.
"14 лет своей жизни я прожил в Ласнамяэ, на берегу Ласнамяэского канала выросли мои дети, поэтому этот район близок моей душе", - прокомментировал выбор избирательного округа Андрус Ваарик.
На выборах 2019 года в Рийгикогу Ваарик баллотировался по таллиннскому округу номер 1 (районы Пыхья-Таллинн, Хааберсти и Кристийне), набрал 495 голоса, этого оказалось недостаточно для попадания в парламент.
Ваарик вступил в Социал-демократическую партию в 2018 году.
Известно, что в Ласнамяэ первым номером центристов станет действующий мэр Михаил Кылварт, EKRE - Март Хельме, а Партии реформ - Кристина Шмигун-Вяхи.