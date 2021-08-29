EKRE в понедельник проведет митинг перед Рийгикогу
EKRE проведет демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа в понедельник в 12 часов дня в поддержку прямых выборов президента, пишет Postimees.
EKRE проведет демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа в понедельник в 12 часов дня в поддержку прямых выборов президента, пишет Postimees.
EKRE объявила, что на демонстрации выступят члены Рийгикогу Яак Валге, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, главный редактор портала Objektiiv Маркус Ярви и другие.
Яак Валге отмечает, что подавляющее большинство наших граждан хотят прямых президентских выборов. «Если мы по-прежнему понимаем демократию как волю народа, одного этого факта будет достаточно, чтобы твердо выступить за прямые выборы. Однако нынешний процесс назначения президента щедро предлагает дополнительные аргументы в пользу прямых выборов», - сказал Валге.
В Европейском союзе президент избирается прямым голосованием в четырнадцати странах, включая Финляндию.
Четвертого июля на конгрессе Консервативная народная партия Эстонии приняла политическое заявление, в котором заявила, что нынешняя процедура президентских выборов в Эстонии недемократична.
«По сути, это не президентские выборы, а назначение президента или соглашения закулисья партий, результат которых будет оформлен путем фиктивного голосования», - говорится в заявлении.
«Консервативная народная партия Эстонии считает, что пора включить прямые выборы президента в конституцию. Выборы президента народом дают гражданам дополнительную возможность участвовать в принятии важных для государства решений и укрепляют связи главы государства с эстонским народом. Прямые выборы президента придают главе государства моральный авторитет и делают избирательный процесс более справедливым и понятным», - заявила партия.