EKRE в понедельник проведет митинг перед Рийгикогу

EKRE объявила, что на демонстрации выступят члены Рийгикогу Яак Валге, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, главный редактор портала Objektiiv Маркус Ярви и другие.

Яак Валге отмечает, что подавляющее большинство наших граждан хотят прямых президентских выборов. «Если мы по-прежнему понимаем демократию как волю народа, одного этого факта будет достаточно, чтобы твердо выступить за прямые выборы. Однако нынешний процесс назначения президента щедро предлагает дополнительные аргументы в пользу прямых выборов», - сказал Валге.

В Европейском союзе президент избирается прямым голосованием в четырнадцати странах, включая Финляндию.

Четвертого июля на конгрессе Консервативная народная партия Эстонии приняла политическое заявление, в котором заявила, что нынешняя процедура президентских выборов в Эстонии недемократична.

«По сути, это не президентские выборы, а назначение президента или соглашения закулисья партий, результат которых будет оформлен путем фиктивного голосования», - говорится в заявлении.