США могут попытаться разместить ядерное оружие в космосе

"Ядерное оружие может быть выведено в космос не под предлогом нападения на противника, а под каким-то очень красивым предлогом, как раз, например, терраформирования Марса, или в рамках астероидно-кометной безопасности", - сказал Рогозин в интервью Газета.ru.

При этом он считает возможное размещение ядерного оружия в космосе преступлением.

"Я считаю, что это было бы преступление. Именно поэтому (некоторые меня за это критикуют) я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия", - сообщил глава госкорпорации.

По его словам, Россия готова к отражению любого нападения, в том числе из космоса.