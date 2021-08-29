На предстоящей неделе Таллинн посетят три круизных лайнера

В среду в порту остановится 19-палубный и 323-метровый круизный лайнер MSC Seaview, который прибудет из находящегося на юг от Стокгольма Нюнясхамна. Идущему под мальтийским флагом судну три года, его строительство обошлось в 700 млн евро.

В субботу Таллинн посетит 251-метровое Oceania Marina, идущее под флагом Маршалловых Островов. Судно построили 10 лет назад в Италии за 500 млн евро. Лайнер посетит Таллинн в рамках десятидневного круизного, начавшегося в Копенгагене и завершающегося в Стокгольме. В Таллинн он прибудет через Клайпеду и Ригу, а дальше направится в Котка.

В воскресенье Таллинн посетит Mein Schiff 6. Судно, проводящее начавшийся и завершающийся в Киле недельный круиз, прибудет в Таллинн из Стокгольма и направится дальше в расположенный поблизости от Ростока порт Варнемюнде. Длина идущего под мальтийским флагом четырехлетнего Mein Schiff 6 — 295 метров, его строительство обошлось в 500 млн евро.